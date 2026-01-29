Mercedes-AMG započeo ekstremna testiranja drugog modela iz ekskluzivne serije Mythos

Novi ultra-ekskluzivni model serije Mythos prolazi rigorozna testiranja u Skandinaviji, obećavajući beskompromisne performanse i dizajn koji nadilazi standarde serije CLE, na kojoj je zasnovan

Autonet.hr četvrtak, 29. siječnja 2026. u 06:00

U surovim uvjetima skandinavske zime, Mercedes-AMG ovih dana provodi intenzivna testiranja svojeg najnovijeg, još uvijek službeno nenajavljenog modela. Unatoč potpunoj kamuflaži i slabom osvjetljenju karakterističnom za Arktički krug, vidljivo je da je riječ o atraktivnom sportskom modelu, koji vizualno podsjeća na popularnu seriju CLE.

Twin-turbo V8 sa 650 KS

Iz Mercedesa poručuju da je ova faza testiranja ključna za provjeru performansi i pouzdanosti svih komponenti u ekstremnim uvjetima niskih temperatura. Zaleđeni krajolici Švedske služe kao podloga za zahtjevne provjere, a njihovi inženjerski timovi fokusirani su na ponašanje automobila na snijegu i ledu, testirajući sve dijelove pogonskog sustava i šasije. S agresivnim nastupom te očekivano snažnim pogonskim sklopom, ovaj će model biti namijenjen najzahtjevnijim ljubiteljima sportskih automobila.

Ujedno, to će biti drugi model u visokoprestižnoj seriji Mythos, koja je namijenjena primarno kolekcionarima. Prvi model u ovoj seriji bio je radikalni Mercedes-AMG PureSpeed, otvoreni dvosjed bez krova i vjetrobranskog stakla koji je izazvao veliko zanimanje javnosti.

Nadolazeći model trebao bi nastaviti tamo gdje je PureSpeed stao, donoseći novu viziju luksuza i brzine. Detaljne specifikacije pogona još uvijek se drže u tajnosti, no potvrđeno je kako će performanse biti u potpunosti usklađene s ekstremnim vizualnim identitetom automobila. Neslužbeno, smatra se da će model biti pogonjen novim twin-turbo 4-litrenim V8 benzincem, snage oko čak 650 KS.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi