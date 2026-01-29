Mercedes-AMG započeo ekstremna testiranja drugog modela iz ekskluzivne serije Mythos

Novi ultra-ekskluzivni model serije Mythos prolazi rigorozna testiranja u Skandinaviji, obećavajući beskompromisne performanse i dizajn koji nadilazi standarde serije CLE, na kojoj je zasnovan

U surovim uvjetima skandinavske zime, Mercedes-AMG ovih dana provodi intenzivna testiranja svojeg najnovijeg, još uvijek službeno nenajavljenog modela. Unatoč potpunoj kamuflaži i slabom osvjetljenju karakterističnom za Arktički krug, vidljivo je da je riječ o atraktivnom sportskom modelu, koji vizualno podsjeća na popularnu seriju CLE.

Twin-turbo V8 sa 650 KS

Iz Mercedesa poručuju da je ova faza testiranja ključna za provjeru performansi i pouzdanosti svih komponenti u ekstremnim uvjetima niskih temperatura. Zaleđeni krajolici Švedske služe kao podloga za zahtjevne provjere, a njihovi inženjerski timovi fokusirani su na ponašanje automobila na snijegu i ledu, testirajući sve dijelove pogonskog sustava i šasije. S agresivnim nastupom te očekivano snažnim pogonskim sklopom, ovaj će model biti namijenjen najzahtjevnijim ljubiteljima sportskih automobila.

Ujedno, to će biti drugi model u visokoprestižnoj seriji Mythos, koja je namijenjena primarno kolekcionarima. Prvi model u ovoj seriji bio je radikalni Mercedes-AMG PureSpeed, otvoreni dvosjed bez krova i vjetrobranskog stakla koji je izazvao veliko zanimanje javnosti.

Nadolazeći model trebao bi nastaviti tamo gdje je PureSpeed stao, donoseći novu viziju luksuza i brzine. Detaljne specifikacije pogona još uvijek se drže u tajnosti, no potvrđeno je kako će performanse biti u potpunosti usklađene s ekstremnim vizualnim identitetom automobila. Neslužbeno, smatra se da će model biti pogonjen novim twin-turbo 4-litrenim V8 benzincem, snage oko čak 650 KS.