Mercedes predstavio novi GLA s električnim dosegom do 657 kilometara

Mercedes je predstavio novu generaciju modela GLA, koja dolazi na "electric-first" platformi. Nudi naprednu tehnologiju, raskošan interijer s golemim zaslonima i snažne električne pogone s dosegom do 657 km

Mercedes-Benz je i službeno predstavio novu generaciju modela GLA, označivši time značajan korak u strategiji elektrifikacije svog početnog crossover segmenta. Novi model, izgrađen na platformi MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) s pristupom "electric first", zamjenjuje ne samo prethodni GLA, već i potpuno električni model EQA. Narudžbe u Europi kreću odmah, a početne cijene u Njemačkoj kreću se od 48.599 eura za osnovni električni model.

Dizajn

Novi GLA izgleda daleko elegantnije i profinjenije od svog prethodnika, a crossover usvaja novu prepoznatljivu prednju masku. Veća je nego prije i nudi opcionalno osvjetljenje, što mu daje prepoznatljiv izgled na cesti.

Masku okružuju standardna LED prednja svjetla s kromiranim dizajnom zvijezde. Kod modela opremljenih opcionalnim Multibeam LED svjetlima, dnevna svjetla također imaju oblik zvijezde. Gledajući s boka, primjećuje se aerodinamičnija karoserija s kvakama na vratima u ravnini s limarijom te naglašenim zaštitnim oblogama. Tome se pridružuju mišićavi stražnji bokovi i kotači veličine od 18 do 20 cola. Sportski stil nastavlja se i na stražnjem kraju, gdje je udubljenje za registarsku pločicu premješteno s vrata prtljažnika na branik. Model također ima četvrtasta stražnja svjetla povezana tankom letvicom.

Novi Mercedes GLA Foto: Mercedes-Benz

Izgled se razlikuje ovisno o paketu opreme, a bit će dostupni AMG Line, AMG Line Plus i Night Edition. Potonji dolazi s vanjštinom u boji Cosmos Black Magno s crnim detaljima visokog sjaja i crnim 20-inčnim kotačima. Što se tiče dimenzija, redizajnirani GLA dugačak je 4.565 mm, širok 1.873 mm i visok 1.604 mm, s međuosovinskim razmakom od 2.790 mm. To znači da je od starog za 155 mm duži i ima dodatni 61 mm među osovinama, što se izravno odražava na prostranost kabine.

Sprijeda ima dodatnih 7 mm prostora za noge, dok stražnja klupa nudi do 38 mm više. Mercedes također napominje da ima i dodatna 24 mm prostora za glavu na stražnjim sjedalima.

Unutrašnjost puna zaslona

Kabina je u velikoj mjeri preuzeta iz modela CLA, a to znači da će kupci zateći 10,25-inčnu digitalnu instrumentnu ploču, 14-inčni infotainment sustav i jedan prazan dio s grafikom zvijezda. Taj prazan prostor suptilno potiče kupce na nadoplatu za opcionalni MBUX Superscreen. On dodaje i 14-inčni zaslon za suvozača koji omogućuje pristup za više od 40 aplikacija, uključujući Disney+ i YouTube.

Kad smo kod opcija, Mercedes nudi panoramski krov Sky Control koji se u milisekundama može promijeniti iz prozirnog u neprozirno stanje. Kupci također mogu dobiti Burmester 3D surround zvučni sustav sa 16 zvučnika. Prtljažnik sada prima 410 litara prtljage, što je povećanje od 70 litara. Preklapanjem stražnjih sjedala prostor se može proširiti na 1.400 litara, a električne varijante imaju i prednji prtljažnik (frunk) od 107 litara.

Električni pogoni u prvom planu

Novi GLA bit će ponuđen s velikim brojem pogonskih sklopova, a ponudu otvara GLA 200 Electric. Opremljen je LFP baterijom od 58 kWh i stražnjim motorom koji proizvodi 224 KS (165 kW) i 335 Nm okretnog momenta. To mu omogućuje ubrzanje od nula do 100 km/h za 8,1 sekundu i maksimalnu brzinu od 210 km/h. Očekivani doseg prema WLTP ciklusu je između 394 i 447 km. Zahvaljujući 800-voltnoj arhitekturi, podržano je brzo DC punjenje do 200 kW, koje bateriju od deset do 80 posto napuni za samo 20 minuta.

Srednji model, GLA 250+ Electric, ima snažniji motor od 272 KS (200 kW) i istih 335 Nm okretnog momenta, što skraćuje ubrzanje do 100 km/h na 7,3 sekunde. Veća NMC baterija od 85 kWh osigurava izvanredan doseg od 577 do 657 km. Ovaj model podržava i snažnije DC punjenje do 320 kW, što omogućuje dodavanje 270 km dosega u samo deset minuta. Na vrhu ponude nalazi se GLA 350 4MATIC Electric s dva motora i pogonom na sve kotače, ukupne snage 354 KS (260 kW) i 515 Nm. Ubrzanje do stotke traje samo 5,4 sekunde, dok je doseg nešto manji i kreće se od 555 do 643 km.

Hibridne izvedbe stižu iduće godine

Osim električnih modela, Mercedes je potvrdio planove za hibridne varijante koje stižu na proljeće 2027. godine, s prednjim i pogonom na sve kotače. Iako tvrtka nije otkrila mnogo detalja, poznato je da će ih pokretati 1,5-litreni četverocilindrični turbobenzinac, baterija od 1,3 kWh i elektromotor od 30 KS integriran u osam-stupanjski mjenjač s dvostrukom spregom.

Očekuje se da će pogonski sklopovi biti preuzeti iz modela CLA, što bi moglo značiti da će u ponudi biti GLA 200 s kombiniranom snagom od 193 KS te GLA 220 s 220 KS.