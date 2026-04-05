Mercedes uvodi yoke volan u osvježeni EQS i 'steer-by-wire' tehnologiju

Njemački div potvrđuje da će redizajnirani EQS dobiti opcionalni sustav upravljanja bez mehaničke veze, uz pravokutni yoke volan+

Autonet.hr nedjelja, 5. travnja 2026. u 06:30
Foto: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz sprema se uvesti "steer-by-wire" tehnologiju, sustav u kojem se automobilom upravlja elektronički, bez fizičke veze između volana i kotača. Kako je potvrdio njemački proizvođač, ova će se tehnologija prvi put pojaviti u nadolazećoj, redizajniranoj limuzini EQS, označavajući njihov prvi ulazak u svijet potpuno elektroničkog upravljanja.

Što je 'steer-by-wire' i kako funkcionira?

Sustavi "steer-by-wire" zamjenjuju tradicionalne mehaničke upravljačke mehanizme elektronički kontroliranim servo motorima. Ova tehnologija, uobičajena inače u zrakoplovima, preuzima unose vozača s volana i prenosi ih elektroničkim aktuatorima koji zatim usmjeravaju kotače automobila. Prednost je gotovo potpuno uklanjanje neželjenih vibracija s ceste, što pojačava osjećaj luksuza u vožnji.

Mercedes naglašava kako ne napušta u potpunosti elektromehaničko upravljanje, što znači da planira nuditi verzije EQS-a s tradicionalnom tehnologijom uz modele opremljene novim sustavom. Prije odobrenja za proizvodnju, tvrtka je prešla više od milijun testnih kilometara s novim sustavom. Sigurnost je ključna, stoga se koristi redundantna arhitektura s dvostrukim signalnim putevima, dvostrukim aktuatorima i rezervnim napajanjem, uz visokoprecizne senzore i snažne kontrolne jedinice. U slučaju kvara primarnog sustava, automobilom se i dalje može upravljati putem upravljanja stražnjom osovinom i ciljanim kočenjem pojedinih kotača.

"Ova dva signalna puta osiguravaju da je sposobnost upravljanja uvijek zajamčena", poručuju iz Mercedesa.

Kontroverzni yoke i podijeljena mišljenja

Zajedno s novom tehnologijom, EQS će dobiti i novi yoke volan koji će zasigurno podijeliti obožavatelje marke. Izgledom podsjeća na volane iz trkaćih automobila ili kokpita zrakoplova, s ravnim gornjim i donjim dijelom. Mnogi su proizvođači automobila već pokušali popularizirati ovakve volane, uključujući Teslu, Lexus i Toyotu, no često su odustajali nakon pritužbi vlasnika i stručnjaka za sigurnost.

Iz Mercedesa tvrde da novi volan trenutno transformira unutrašnjost EQS-a. Smatraju da će spljošteni oblik vozačima omogućiti nesmetan pogled na instrumentnu ploču te olakšati ulazak i izlazak iz vozila. Zbog specifičnog dizajna bez gornjeg obruča, Mercedes je morao razviti i potpuno novu tehnologiju zračnog jastuka. Ipak, ne može se zanemariti nedostatak čvrstog hvatišta pri skretanju pri većim brzinama ili udobnosti koju klasični volan pruža na dugim putovanjima.

Rane reakcije na novi sustav u EQS-u prilično su pozitivne. Portal The Drive pohvalio ga je kao "yoke volan koji zapravo funkcionira", dok je InsideEVs "steer-by-wire" sustav nazvao "najboljim na tržištu", ali je bio suzdržaniji u pohvalama samog volana.

 

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Technics gramofon po top cijeni

Akcija

SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg

649 € 799 € Kupi

Denon Home nova serija

Novo

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

Za svoju cijenu, nova Denon Home serija zvučnika zaista donosi iznadprosječne performanse i tehnologiju, što ih čini jednim od najatraktivnijih i najzanimljivijih Denonovih bežičnih hi-fi rješenja do sada.

Kupi

Sennheiser Signature Sound.

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

199 € 329 € Akcija

Predstavlja vrhunac FORTE-serije.

Demo

ARGON AUDIO Forte A55 MK2

Izložbeni primjerak. Aktivni zvučnik - 4 x 80 Watta - Bluetooth 5.0, aptx-HD, optički digitalni ulaz (24bit/96kHz), HDMI ARC - MM ulaz za gramofon, izlaz za subwoofer

899 € 1.099 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

789 € Kupi

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

1.399 € Kupi