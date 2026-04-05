Mercedes uvodi yoke volan u osvježeni EQS i 'steer-by-wire' tehnologiju

Mercedes-Benz sprema se uvesti "steer-by-wire" tehnologiju, sustav u kojem se automobilom upravlja elektronički, bez fizičke veze između volana i kotača. Kako je potvrdio njemački proizvođač, ova će se tehnologija prvi put pojaviti u nadolazećoj, redizajniranoj limuzini EQS, označavajući njihov prvi ulazak u svijet potpuno elektroničkog upravljanja.

Što je 'steer-by-wire' i kako funkcionira?

Sustavi "steer-by-wire" zamjenjuju tradicionalne mehaničke upravljačke mehanizme elektronički kontroliranim servo motorima. Ova tehnologija, uobičajena inače u zrakoplovima, preuzima unose vozača s volana i prenosi ih elektroničkim aktuatorima koji zatim usmjeravaju kotače automobila. Prednost je gotovo potpuno uklanjanje neželjenih vibracija s ceste, što pojačava osjećaj luksuza u vožnji.

Mercedes naglašava kako ne napušta u potpunosti elektromehaničko upravljanje, što znači da planira nuditi verzije EQS-a s tradicionalnom tehnologijom uz modele opremljene novim sustavom. Prije odobrenja za proizvodnju, tvrtka je prešla više od milijun testnih kilometara s novim sustavom. Sigurnost je ključna, stoga se koristi redundantna arhitektura s dvostrukim signalnim putevima, dvostrukim aktuatorima i rezervnim napajanjem, uz visokoprecizne senzore i snažne kontrolne jedinice. U slučaju kvara primarnog sustava, automobilom se i dalje može upravljati putem upravljanja stražnjom osovinom i ciljanim kočenjem pojedinih kotača.

"Ova dva signalna puta osiguravaju da je sposobnost upravljanja uvijek zajamčena", poručuju iz Mercedesa.

Kontroverzni yoke i podijeljena mišljenja

Zajedno s novom tehnologijom, EQS će dobiti i novi yoke volan koji će zasigurno podijeliti obožavatelje marke. Izgledom podsjeća na volane iz trkaćih automobila ili kokpita zrakoplova, s ravnim gornjim i donjim dijelom. Mnogi su proizvođači automobila već pokušali popularizirati ovakve volane, uključujući Teslu, Lexus i Toyotu, no često su odustajali nakon pritužbi vlasnika i stručnjaka za sigurnost.

Iz Mercedesa tvrde da novi volan trenutno transformira unutrašnjost EQS-a. Smatraju da će spljošteni oblik vozačima omogućiti nesmetan pogled na instrumentnu ploču te olakšati ulazak i izlazak iz vozila. Zbog specifičnog dizajna bez gornjeg obruča, Mercedes je morao razviti i potpuno novu tehnologiju zračnog jastuka. Ipak, ne može se zanemariti nedostatak čvrstog hvatišta pri skretanju pri većim brzinama ili udobnosti koju klasični volan pruža na dugim putovanjima.

Rane reakcije na novi sustav u EQS-u prilično su pozitivne. Portal The Drive pohvalio ga je kao "yoke volan koji zapravo funkcionira", dok je InsideEVs "steer-by-wire" sustav nazvao "najboljim na tržištu", ali je bio suzdržaniji u pohvalama samog volana.