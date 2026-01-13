Mercedesova A-klasa proizvodit će se isključivo u Mađarskoj

Njemački proizvođač donio je odluku o potpunom preseljenju proizvodnje svojeg ulaznog modela u mađarski Kečkemet kako bi u matičnoj tvornici oslobodio prostor za novu generaciju vozila

Autonet.hr utorak, 13. siječnja 2026. u 21:53
A-klasa se u Mađarskoj sklapa od 2018. godine 📷 Mercedes-Benz
A-klasa se u Mađarskoj sklapa od 2018. godine Mercedes-Benz

Mercedes-Benz službeno je za njemačke medije potvrdio značajne promjene u svojoj proizvodnoj mreži, koje izravno utječu na budućnost njihova najpristupačnijeg modela. Odlučili su, naime, potpuno premjestiti proizvodnju A-klase iz svoje tvornice u Rastattu u Njemačkoj u pogon u Kečkemetu u nama susjednoj Mađarskoj.

Ta strateška rošada započet će u drugom kvartalu 2026. godine, čime će mađarska tvornica, koja već ima ključnu ulogu u proizvodnoj mreži, preuzeti još veću odgovornost za kompaktni segment vozila. A-klasa tamo se sklapa, naime, od 2018. godine, no po novome će njezina cjelokupna proizvodnja biti na tom mjestu.

​Ostaje na životu do 2028.

Iako su postojali planovi da se A-klasa u potpunosti ugasi kao dio strategije smanjenja ponude kompaktnih vozila, životni vijek ovog modela produljen je sve do 2028. godine. Odluka o zadržavanju modela dolazi kao odgovor na potrebe tržišta, no on više neće nositi oznaku "Made in Germany". Proizvodnja u Mađarskoj smatra se ekonomski isplativijom opcijom jer su troškovi rada i operativni troškovi niži u usporedbi s Njemačkom, što je ključno za održavanje profitabilnosti na ulaznim modelima koji imaju niže marže.

​No, ako je vjerovati Mercedesovim šefovima, glavni razlog ovog preseljenja nije smanjenje troškova, već nužna reorganizacija kapaciteta u njemačkom Rastattu. Tamošnja tvornica modernizirana je i priprema se za proizvodnju nove generacije kompaktnih modela temeljenih na naprednoj platformi MMA. Odlaskom A-klase oslobađa se prostor za novi Mercedes CLA te CLA Shooting Brake, kao i buduće generacije modela GLA (očekivano 2027.) te potpuno električnih vozila koja će zamijeniti trenutni EQA.

Pogon u Kečkemetu zapošljava više od 5.000 ljudi, a s novim povećanjem kapaciteta godišnje bi trebao proizvoditi između 300.000 i 400.000 vozila. Najavljeno je i zapošljavanje novih radnika kako bi se podržao povećani opseg posla. Zanimljivo je napomenuti da, dok A-klasa dobiva "drugu šansu", B-klasa vjerojatno neće imati istu sudbinu i očekuje se njezino postupno gašenje bez izravnog nasljednika.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi