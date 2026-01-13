Mercedesova A-klasa proizvodit će se isključivo u Mađarskoj

Njemački proizvođač donio je odluku o potpunom preseljenju proizvodnje svojeg ulaznog modela u mađarski Kečkemet kako bi u matičnoj tvornici oslobodio prostor za novu generaciju vozila

Mercedes-Benz službeno je za njemačke medije potvrdio značajne promjene u svojoj proizvodnoj mreži, koje izravno utječu na budućnost njihova najpristupačnijeg modela. Odlučili su, naime, potpuno premjestiti proizvodnju A-klase iz svoje tvornice u Rastattu u Njemačkoj u pogon u Kečkemetu u nama susjednoj Mađarskoj.

Ta strateška rošada započet će u drugom kvartalu 2026. godine, čime će mađarska tvornica, koja već ima ključnu ulogu u proizvodnoj mreži, preuzeti još veću odgovornost za kompaktni segment vozila. A-klasa tamo se sklapa, naime, od 2018. godine, no po novome će njezina cjelokupna proizvodnja biti na tom mjestu.

​Ostaje na životu do 2028.

Iako su postojali planovi da se A-klasa u potpunosti ugasi kao dio strategije smanjenja ponude kompaktnih vozila, životni vijek ovog modela produljen je sve do 2028. godine. Odluka o zadržavanju modela dolazi kao odgovor na potrebe tržišta, no on više neće nositi oznaku "Made in Germany". Proizvodnja u Mađarskoj smatra se ekonomski isplativijom opcijom jer su troškovi rada i operativni troškovi niži u usporedbi s Njemačkom, što je ključno za održavanje profitabilnosti na ulaznim modelima koji imaju niže marže.

​No, ako je vjerovati Mercedesovim šefovima, glavni razlog ovog preseljenja nije smanjenje troškova, već nužna reorganizacija kapaciteta u njemačkom Rastattu. Tamošnja tvornica modernizirana je i priprema se za proizvodnju nove generacije kompaktnih modela temeljenih na naprednoj platformi MMA. Odlaskom A-klase oslobađa se prostor za novi Mercedes CLA te CLA Shooting Brake, kao i buduće generacije modela GLA (očekivano 2027.) te potpuno električnih vozila koja će zamijeniti trenutni EQA.

Pogon u Kečkemetu zapošljava više od 5.000 ljudi, a s novim povećanjem kapaciteta godišnje bi trebao proizvoditi između 300.000 i 400.000 vozila. Najavljeno je i zapošljavanje novih radnika kako bi se podržao povećani opseg posla. Zanimljivo je napomenuti da, dok A-klasa dobiva "drugu šansu", B-klasa vjerojatno neće imati istu sudbinu i očekuje se njezino postupno gašenje bez izravnog nasljednika.