Na aukciji je osobni Mercedes 190 E legendarnog Ayrtona Senne

Nakon pobjede na Utrci prvaka 1984., brazilski vozač Formule 1 kupio je Mercedes 190 E za osobnu upotrebu. Automobil s besprijekornom poviješću i izravnom vezom s ikonom sporta sada ide na aukciju

Aukcijska kuća RM Sotheby's ponudila je na prodaju automobil iznimne povijesne vrijednosti – Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 koji je pripadao jednoj od najvećih ikona automobilističkog sporta, Ayrtonu Senni. Riječ je o vozilu koje je legendarni Brazilac kupio za osobnu upotrebu nakon što je u identičnom modelu senzacionalno pobijedio na Utrci prvaka.

Utrka prvaka

Utrka prvaka organizirana je na stazi Nürburgring u svibnju 1984. godine povodom otvorenja obnovljene staze i promocije novog Mercedesovog modela, okupila je 20 najistaknutijih vozača svijeta, uključujući devet tada živućih svjetskih prvaka Formule 1. Događaj je okupio zvjezdanu postavu vozača poput Nikija Laude, koji je bio ključan u organizaciji, Alaina Prosta i Carlosa Reutemanna.

Među njima se našao i Ayrton Senna, tada mladi i perspektivni debitant u Formuli 1 koji je vozio za tim Toleman Motorsport. Iako je bio relativno nepoznat u usporedbi s etabliranim prvacima, Senna je iznenadio sve prisutne. Kvalificirao se kao treći najbrži, iza Prosta i Reutemanna, a potom je u kišnim uvjetima odnio pobjedu u utrci od 12 krugova, završivši ispred drugoplasiranog Laude.

Nakon pobjede se počastio

Impresioniran performansama automobila, Senna je odlučio kupiti vlastiti primjerak modela 190 E 2.3-16. Prema sačuvanim tvorničkim narudžbenicama, Senna je naručio automobil uz popust te ga preuzeo u listopadu 1985. godine. Zajedno sa sunarodnjakom Mauríciom Gugelminom, odvezao ga je iz tvornice u Njemačkoj do svoje tadašnje rezidencije u Esheru u Engleskoj, o čemu danas svjedoči i sačuvani carinski dokument o plaćenom porezu.

Automobil je bio u Senninu vlasništvu dvije godine, a prodao ga je u studenom 1987. u sklopu priprema za svoj prelazak u momčad McLarena i preseljenje iz Ujedinjenog Kraljevstva u Monako. Sadašnji vlasnik kupio je automobil 1996. godine, a danas ga nudi na prodaju putem aukcijske kuće RM Sotheby's.

RM Sotheby's

Sennin Mercedes dolazi s iznimno bogatom i urednom dokumentacijom koja seže sve do razdoblja njegova vlasništva. Uz automobil se isporučuju originalne knjižice i priručnici, aparat za gašenje požara, stereo uređaj Becker Mexico, set alata i neotvoreni komplet prve pomoći. Kao poseban detalj ističe se potpis Nikija Laude na poklopcu motora, koji je on tamo ostavio 2016. godine tijekom Velike nagrade Australije. Automobil je prešao oko 248.000 km, a očekuje se da će na aukciji postići cijenu između 220 i 250 tisuća britanskih funti (254 – 288 tisuća eura).