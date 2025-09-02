Na aukciji je osobni Mercedes 190 E legendarnog Ayrtona Senne

Nakon pobjede na Utrci prvaka 1984., brazilski vozač Formule 1 kupio je Mercedes 190 E za osobnu upotrebu. Automobil s besprijekornom poviješću i izravnom vezom s ikonom sporta sada ide na aukciju

Autonet.hr utorak, 2. rujna 2025. u 18:01
📷 RM Sotheby's
RM Sotheby's

Aukcijska kuća RM Sotheby's ponudila je na prodaju automobil iznimne povijesne vrijednosti – Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 koji je pripadao jednoj od najvećih ikona automobilističkog sporta, Ayrtonu Senni. Riječ je o vozilu koje je legendarni Brazilac kupio za osobnu upotrebu nakon što je u identičnom modelu senzacionalno pobijedio na Utrci prvaka.

Utrka prvaka

Utrka prvaka organizirana je na stazi Nürburgring u svibnju 1984. godine povodom otvorenja obnovljene staze i promocije novog Mercedesovog modela, okupila je 20 najistaknutijih vozača svijeta, uključujući devet tada živućih svjetskih prvaka Formule 1. Događaj je okupio zvjezdanu postavu vozača poput Nikija Laude, koji je bio ključan u organizaciji, Alaina Prosta i Carlosa Reutemanna.

Među njima se našao i Ayrton Senna, tada mladi i perspektivni debitant u Formuli 1 koji je vozio za tim Toleman Motorsport. Iako je bio relativno nepoznat u usporedbi s etabliranim prvacima, Senna je iznenadio sve prisutne. Kvalificirao se kao treći najbrži, iza Prosta i Reutemanna, a potom je u kišnim uvjetima odnio pobjedu u utrci od 12 krugova, završivši ispred drugoplasiranog Laude.

Nakon pobjede se počastio

Impresioniran performansama automobila, Senna je odlučio kupiti vlastiti primjerak modela 190 E 2.3-16. Prema sačuvanim tvorničkim narudžbenicama, Senna je naručio automobil uz popust te ga preuzeo u listopadu 1985. godine. Zajedno sa sunarodnjakom Mauríciom Gugelminom, odvezao ga je iz tvornice u Njemačkoj do svoje tadašnje rezidencije u Esheru u Engleskoj, o čemu danas svjedoči i sačuvani carinski dokument o plaćenom porezu.

&#128247; RM Sotheby's

Automobil je bio u Senninu vlasništvu dvije godine, a prodao ga je u studenom 1987. u sklopu priprema za svoj prelazak u momčad McLarena i preseljenje iz Ujedinjenog Kraljevstva u Monako. Sadašnji vlasnik kupio je automobil 1996. godine, a danas ga nudi na prodaju putem aukcijske kuće RM Sotheby's.

📷 RM Sotheby's
RM Sotheby's

Sennin Mercedes dolazi s iznimno bogatom i urednom dokumentacijom koja seže sve do razdoblja njegova vlasništva. Uz automobil se isporučuju originalne knjižice i priručnici, aparat za gašenje požara, stereo uređaj Becker Mexico, set alata i neotvoreni komplet prve pomoći. Kao poseban detalj ističe se potpis Nikija Laude na poklopcu motora, koji je on tamo ostavio 2016. godine tijekom Velike nagrade Australije. Automobil je prešao oko 248.000 km, a očekuje se da će na aukciji postići cijenu između 220 i 250 tisuća britanskih funti (254 – 288 tisuća eura).



HI-FI SETUP TJEDNA: Denon, JBL

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

2.277 EUR Kupi

Flagship prestižne serije 100.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE120²

Zvučnik 3-smjerni, 130mm papirnati wooferi, 25mm kupolasti visokotonac, frekv. raspon 39Hz–26kHz, osjetljivost 90dB, max 200W, impedancija 6Ω, SPL 116dB, crossover 300Hz/2.7kHz.

956 € 1.062 € Akcija

Nagrađivani wireless speaker sustav.

Akcija

KEF LSX II

Bežični Hi-Fi zvučnici 2-smjerni s Uni-Q driverom (19mm Al dome, 115mm Mg/Al cone), raspon 49Hz–47kHz, pojačalo 70W+30W Class D, max SPL 102dB. Podrška za AirPlay2, Chromecast, Spotify, Tidal, hi-res do 384kHz/24bit. Dim. 240×155×180mm, težina seta 7,2kg.

999 € 1.399 € Akcija

Zvuk visoke rezolucije s naprednim DSP-om.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Flagship noise-cancelling bežicne naglavne slušalice, 2x 40mm karbonske pogonske jedinice, 24 bit DSP, ugradeno 6 mikrofona, aptX Adaptive Bluetooth, 30 sati reprodukcije

449 € 479 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

ARGON AUDIO 1 DAB

DAB band: band III, L-band (ukljucujuci DAB +), Zaslon: 2 reda OLED, FM: 87,5-108 MHz, Ulaz/Izlaz: Stereo In/Out (Mini Jack), izlaz za slušalice, Funkcija mirovanja i tipka za odgodu

119 € 159 € Akcija

Prilagodite svoje slušno iskustvo.

Akcija

SENNHEISER ACCENTUM PLUS

rzo punjenje: 10 minuta ukljucivanja za 5 sati reprodukcije, Sennheiser Signature Sound, Adaptivni hibridni ANC, 50-satno vrijeme reprodukcije na bateriji, Personalizacija zvuka

148,90 € 229,90 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi