Na aukciji je Volkswagen Golf "jedinica", star 43 godine i s tek 36 prijeđenih kilometara

Rijedak primjerak Golfa 1.5 GL iz 1983. godine, s tek 36 kilometara na brojaču i statusom muzejskog izloška, predstavljen je kao vjerojatno posljednji proizvedeni primjerak u Bruxellesu

Autonet.hr subota, 28. ožujka 2026. u 06:00

Na javnoj aukciji platforme The Collectables pojavio se iznimno rijedak automobilistički dragulj – Volkswagen Golf 1.5 GL s pet vrata iz 1983. godine. Ono što ovaj konkretni primjerak izdvaja od bilo kojeg drugog preživjelog modela prve generacije jest podatak da je na brojaču prijeđenih kilometara zabilježeno njih svega – 36. Automobil je dio jedinstvene kolekcije iz nekadašnje Audijeve tvornice u Bruxellesu, koja je zatvorena prije nekoliko godina, a kolekcija je tek prošle godine prebačena u Nizozemsku.

Stanje – kao nov

Prema podacima iz tvornice, vjeruje se da je ovo vjerojatno posljednji proizvedeni Golf "jedinica" u briselskom pogonu. Vozilo dolazi u prepoznatljivoj boji Diamond Silver Metallic, a opremljeno je 1.5-litrenim motorom snage 70 KS. Unatoč tome što je riječ o modelu s pet vrata koji teži svega 800 kilograma, automobil je zadržao svoj izvorni, ogoljeni karakter – unutrašnjost ne sadrži radio niti naslone za glavu, što naglašava njegovu autentičnost iz ranih osamdesetih godina.

Kultni insrtumenti i samo 36 km na brojaču

Iako mu nedostaju neki elementi komfora, ovaj je Golf specifičan po ugrađenom brojaču okretaja, poznatom "4+E" mjenjaču te aluminijskim naplatcima s ekstra širokim Goodyear gumama. S obzirom na minimalnu kilometražu, vozilo se nalazi u tvorničkom stanju, potpuno je originalno i prati ga potpuno sljediva povijest, što ga čini jednim od najpoželjnijih primjeraka za ozbiljne kolekcionare.

Još nije prodan

Ipak, prodavatelj naglašava da potencijalni kupci moraju biti svjesni specifičnih uvjeta prodaje. Budući da je automobil stajao više od četiri desetljeća, bit će potrebni tehnički zahvati kako bi ga se ponovno dovelo u vozno stanje – pa se smatra da je primarno namijenjen izlaganju te ima karakter muzejskog izloška. Prema uvjetima dražbe, novi vlasnik se mora obvezati da automobil neće koristiti u javnom prometu niti ga rastavljati.

Prvi krug aukcije završio je 24. ožujka bez zaprimljenih ponuda, a početna mu je cijena bila 25.500 eura. Za jedan od najočuvanijih i najzanimljivijih primjeraka prve generacije Golfa, dakle, sretni bi kolekcionar uskoro mogao platiti i nešto manje od toga.

