Na prodaju je jedini Dodge Viper GTC u tvornički ružičastoj boji
Ekskluzivni model iz 2015. godine, lakiran u boju Metallic Pink, predstavlja jedan od rijetkih primjeraka proizvedenih unutar tvorničkog programa prilagodbe te posjeduje bogatu dodatnu opremu
Automobilska kuća duPont Registry na prodaju je stavila ekskluzivni Dodge Viper GTC iz 2015. godine. Ovaj specifični primjerak ističe se svojom vanjštinom u ružičastoj boji službenog naziva "Pink Metallic", a vjeruje se da je riječ o jednom od samo dva takva automobila proizvedena tijekom četverogodišnjeg proizvodnog ciklusa pete generacije ovog modela. Prema navodima prodavatelja, u ovoj specifičnoj boji mogao bi to biti i jedan jedini takav primjerak proizveden u tom razdoblju – i kao takav prilično je raritetan.
Idealan za Barbie i Kena
Model GTC uveden je kao dio linije Viper pete generacije (Gen V) te je predstavljao odgovor na potražnju entuzijasta za većom razinom prilagodbe. Kroz program "1 of 1 Viper Color Collection", kupci su mogli specificirati gotovo svaki vizualni element, uključujući jedinstvene boje karoserije, kombinacije pruga, materijale interijera i aerodinamičke komponente. Tako visok stupanj personalizacije činio je GTC jednim od najposebnijih iskustava tvorničkog naručivanja dostupnih u to vrijeme.
Ispod haube nalazi se kultni 8,4-litreni V10 motor u potpunosti izrađen od aluminija, koji proizvodi 645 konjskih snaga. Snaga se prenosi na stražnje kotače putem šesterostupanjskog ručnog mjenjača. Automobil je opremljen tvorničkim crnim naplatcima dimenzija 18" sprijeda i 19" straga.
Uz jedinstvenu vanjsku boju, ovaj automobil posjeduje bogatu opremu koja uključuje "GTS Laguna Interior Package", crna kožna Sabelt sjedala, umetke od ugljičnih vlakana u interijeru te Harman Kardon audio sustav visokih performansi. Vozilo također sadrži pakete "Advanced Aerodynamics Package" i "Exterior Carbon Fiber Package", što dodatno naglašava njegov sportski karakter i ekskluzivnost unutar serije.
"Čista" povijest, izvrsno stanje
Brojač kilometara ove ružičaste jurilice pokazuje oko 28.000 prijeđenih kilometara. Kozmetički pregled zabilježio je manja oštećenja od kamenčića na prednjem braniku i poklopcu motora, kao i lagane tragove korištenja na bočnom dijelu vozačevog sjedala. Nisu prijavljene nikakve nesreće niti dokazi o korištenju na stazi, a karoserija i motor djeluju originalno. Dokumentacija pokazuje da je vozilo izvorno isporučeno u Ohio, gdje je vlasništvo zadržano do sredine 2025. godine, nakon čega je registrirano u Marylandu.
S obzirom na kraj proizvodnje Vipera 2017. godine, ovaj GTC svojim rijetkim specifikacijama i provjerenim podrijetlom pozicioniran je kao istaknuti kolekcionarski primjerak – za Barbie u vašem životu – a kao takav mogao bi dosegnuti i prilično visoku cijenu. Trenutačna najviša ponuda na aukciji je 125.000 dolara.