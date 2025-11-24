Na prodaju je jedini Dodge Viper GTC u tvornički ružičastoj boji

Automobilska kuća duPont Registry na prodaju je stavila ekskluzivni Dodge Viper GTC iz 2015. godine. Ovaj specifični primjerak ističe se svojom vanjštinom u ružičastoj boji službenog naziva "Pink Metallic", a vjeruje se da je riječ o jednom od samo dva takva automobila proizvedena tijekom četverogodišnjeg proizvodnog ciklusa pete generacije ovog modela. Prema navodima prodavatelja, u ovoj specifičnoj boji mogao bi to biti i jedan jedini takav primjerak proizveden u tom razdoblju – i kao takav prilično je raritetan.

Idealan za Barbie i Kena

Model GTC uveden je kao dio linije Viper pete generacije (Gen V) te je predstavljao odgovor na potražnju entuzijasta za većom razinom prilagodbe. Kroz program "1 of 1 Viper Color Collection", kupci su mogli specificirati gotovo svaki vizualni element, uključujući jedinstvene boje karoserije, kombinacije pruga, materijale interijera i aerodinamičke komponente. Tako visok stupanj personalizacije činio je GTC jednim od najposebnijih iskustava tvorničkog naručivanja dostupnih u to vrijeme.

Ispod haube nalazi se kultni 8,4-litreni V10 motor u potpunosti izrađen od aluminija, koji proizvodi 645 konjskih snaga. Snaga se prenosi na stražnje kotače putem šesterostupanjskog ručnog mjenjača. Automobil je opremljen tvorničkim crnim naplatcima dimenzija 18" sprijeda i 19" straga.

duPont Registry

Uz jedinstvenu vanjsku boju, ovaj automobil posjeduje bogatu opremu koja uključuje "GTS Laguna Interior Package", crna kožna Sabelt sjedala, umetke od ugljičnih vlakana u interijeru te Harman Kardon audio sustav visokih performansi. Vozilo također sadrži pakete "Advanced Aerodynamics Package" i "Exterior Carbon Fiber Package", što dodatno naglašava njegov sportski karakter i ekskluzivnost unutar serije.

"Čista" povijest, izvrsno stanje

Brojač kilometara ove ružičaste jurilice pokazuje oko 28.000 prijeđenih kilometara. Kozmetički pregled zabilježio je manja oštećenja od kamenčića na prednjem braniku i poklopcu motora, kao i lagane tragove korištenja na bočnom dijelu vozačevog sjedala. Nisu prijavljene nikakve nesreće niti dokazi o korištenju na stazi, a karoserija i motor djeluju originalno. Dokumentacija pokazuje da je vozilo izvorno isporučeno u Ohio, gdje je vlasništvo zadržano do sredine 2025. godine, nakon čega je registrirano u Marylandu.

duPont Registry

S obzirom na kraj proizvodnje Vipera 2017. godine, ovaj GTC svojim rijetkim specifikacijama i provjerenim podrijetlom pozicioniran je kao istaknuti kolekcionarski primjerak – za Barbie u vašem životu – a kao takav mogao bi dosegnuti i prilično visoku cijenu. Trenutačna najviša ponuda na aukciji je 125.000 dolara.