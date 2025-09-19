Najmisteriozniji i najskuplji Bugatti svih vremena traži novog vlasnika

Unikatni primjerak Bugattija, inspiriran izgubljenim klasikom i zasnovan na modelu Chiron, nakon samo četiri godine od prve isporuke misterioznom kupcu vraća se na tržište kroz diskretnu privatnu prodaju

Nekoć najskuplji novi automobil na svijetu, Bugatti La Voiture Noire, opet je na prodaju. Jedinstveni model, čije ime u prijevodu znači doslovno "Crni automobil" ponovno je dostupan na tržištu, samo četiri godine nakon što je isporučen svojem prvom, anonimnom vlasniku.

Ovaj hiperautomobil je 2019. godine predstavljen kao posveta izgubljenom klasičnom modelu Type 57 SC Atlantic, čiji je vlasnik bio sam Jean Bugatti. U trenutku prodaje 2021. godine, za koju se službeno navodi da je bila "teška" 11 milijuna eura prije poreza, bio je to ne samo najtajanstveniji i najskuplji Bugatti, već i najvrjedniji novi automobil svih vremena. Tada je identitet kupca ostao u tajnosti, a jedno se vrijeme špekuliralo da ga je kupio slavni nogometaš Cristiano Ronaldo – što se pokazalo netočnim. Tko god bio sadašnji vlasnik, odlučio se za prodaju unikatnog automobila u strogoj diskreciji.

Youtuberica posreduje u prodaji

Prodaju hiperautomobila s karoserijom od ugljičnih vlakana, obojanom u posebnu boju "Black Carbon Glossy", organizira SBX Cars, odjel tvrtke poznate youtuberice Supercar Blondie, kroz svoj program privatnih prodaja. Ovaj ekskluzivni pristup znači da svi eventualno zainteresirani kupci ne mogu pristupiti prodaji – umjesto toga, moraju zatražiti pozivnicu kako bi uopće započeli povjerljive pregovore o kupnji ovog automobilskog kolekcionarskog remek-djela.

Bugatti La Voiture Noire snimljen na turneji Supercar Owners Circle u Hrvatskoj 2022. godine Bugatti

Dizajn La Voiture Noire inspiriran je legendarnim nasljeđem marke, posebno izgubljenim modelom Type 57 SC Atlantic iz 1930-ih. Svaki detalj na ovom automobilu osmišljen je kao moderna interpretacija povijesnog modela, ručno je izrađen i dotjeran do posljednjeg milimetra. Automobil pokreće 8.0-litreni W16 motor s četiri turbopunjača kakav se nalazi u modelu Chiron, s čak 1.500 konjskih snaga.

Iako tehnički dijeli pogonski sklop s Chironom, ovjes La Voiture Noire je prilagođen za udobniju vožnju, svrstavajući ga u kategoriju grand touring coupea, a ne isključivo sportskog automobila. S obzirom na to da je Bugatti vozilo temeljito testirao, trenutačno je na brojaču zabilježeno 13.164 prijeđenih kilometra. S obzirom na njegovu rijetkost i povijest, ovaj Bugatti nesumnjivo predstavlja vrhunsku priliku za kolekcionare diljem svijeta.