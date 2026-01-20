Najsnažniji Land Cruiser 300 stiže u Europu, ali samo na odabrana tržišta

Hibridna izvedba Land Cruisera 300 s 464 KS dolazi na odabrana tržišta istočne Europe. Nudi 40 posto bolje ubrzanje, zadržava terenske sposobnosti i dolazi u tri bogate razine opreme

Autonet.hr utorak, 20. siječnja 2026. u 06:34
📷 Foto: Toyota
Foto: Toyota

Toyota je proširila dostupnost svoje najsnažnije hibridne izvedbe modela Land Cruiser 300, uvodeći elektrificirani SUV na odabrana tržišta istočne Europe nakon prošlogodišnjeg debija na Bliskom istoku. Za razliku od njih, Zapadna Europa i Sjeverna Amerika i dalje će se morati zadovoljiti luksuznijim Lexusom LX ili nešto manjim Land Cruiserom 250, jer serija 300 s klasičnom šasijom ostaje izvan njihove ponude.

Twin-turbo V6 susreće električni pogon

Hibridni Land Cruiser 300 ujedno je i najmoćnija verzija do sada, s kombiniranom snagom od 464 KS (341 kW) i okretnim momentom od 790 Nm. Ta snaga dolazi iz 3,5-litrenog V6 twin-turbo motora uparenog s jednim električnim motorom, smještenim između motora s unutarnjim izgaranjem i deseterostupanjskog automatskog mjenjača koji snagu šalje na sva četiri kotača.

📷 Foto: Toyota
Foto: Toyota

Kako piše Carscoops, ovaj automobil donosi do 40 posto snažnije ubrzanje u usporedbi s verzijom koju pokreće isključivo 3,3-litreni twin-turbo motor. Električni motor pomaže izoštriti odziv na gas i uglađuje isporuku okretnog momenta, a može raditi i u potpuno električnom načinu rada pri brzinama do 30 km/h, crpeći energiju iz nikal-metal-hidridne baterije.

Kako bi sačuvao svoju reputaciju vozila koje može ići bilo kamo, baterija je smještena u vodonepropusno kućište, čime je dubina gazišta od 700 mm ostala potpuno netaknuta. Toyota tvrdi da je hibrid testiran u zahtjevnim uvjetima diljem svijeta te su uvjereni u njegove terenske sposobnosti.

📷 Foto: Toyota
Foto: Toyota

Nadalje, Land Cruiser 300 Hybrid dolazi s električnim servo upravljačem, čiji je cilj poboljšati preciznost i kontrolu na različitim podlogama, dok je terenska tehnologija prenesena iz standardnog modela, uključujući Multi-Terrain Select, Crawl Control, Downhill Assist Control i Multi-Terrain Monitor.

Tri bogate razine opreme

U Europi će kupci moći birati između tri razine opreme - početne VX, srednje ZX i najjače GR Sport. Sve varijante dolaze isključivo u konfiguraciji s pet sjedala, bez opcije trećeg reda. Od ove tri, samo ZX, prikazan inače na službenim fotografijama, dolazi s redizajniranim aerodinamičkim paketom.

No, dobra je vijest da je opremljenost prilično izdašna u cijeloj ponudi, jer čak i početni VX standardno dolazi s 18-inčnim kotačima, električnim vratima prtljažnika, potpunim LED prednjim svjetlima, dvostrukim zaslonima od 12,3 inča, JBL-ovim audio sustavom s 14 zvučnika, četverozonskom klimom, grijanim upravljačem, električnim prednjim sjedalima i utičnicom od 1.500 W.

📷 Foto: Toyota
Foto: Toyota

Prelazak na razinu ZX donosi više tehnologije, uključujući prilagodljivi varijabilni ovjes (Adaptive Variable Suspension), selektor s pet načina vožnje, head-up zaslon, vrata prtljažnika s kick-senzorom i stražnji diferencijal s ograničenim proklizavanjem. Na kraju, GR Sport zadržava svoj prepoznatljiv, robustan izgled s jedinstvenim odbojnicima, rešetkom, blatobranima i 18-inčnim kotačima, a dodaje i Toyotin napredniji e-KDSS (Electronic Kinetic Dynamic Suspension System), koji može odvojiti stabilizatore kako bi se maksimizirao hod kotača.

U ovom trenutku nije sigurno u kojim će se točno istočnoeuropskim zemljama moći kupiti Land Cruiser 300 Hybrid, niti kakva će mu biti cijena.

 



