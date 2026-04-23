Nissan razmatra kineski plug-in hibrid kao zamjenu za Navaru u Europi

Nakon povlačenja Navare, Nissan proučava mogućnost uvoza modela Frontier Pro PHEV. Razvijen s Dongfengom, nudi 402 KS i do 135 km električnog dosega, ali zahtijeva prilagodbu za europske standarde

Autonet.hr četvrtak, 23. travnja 2026. u 00:54

Nakon što je popularni pick-up Navara napustio europsko tržište, u Nissanovoj ponudi ostala je primjetna praznina. Čini se da japanski proizvođač sada ima kandidata koji bi je mogao popuniti - u Europu bi mogao stići u Kini proizveden Frontier Pro s plug-in hibridnim pogonom. Iako možda nema status veće američke verzije, nudi dovoljno aduta da zasluži ozbiljno razmatranje.

Frontier Pro, razvijen u suradnji s kineskim partnerom Dongfengom, premijerno je predstavljen u Kini prije otprilike godinu dana, uz potvrdu da će biti globalni model. Iako se na kineskom tržištu pojavio krajem 2025., još uvijek nije dostupan na drugim tržištima. No, to bi se uskoro moglo promijeniti. Potpredsjednik Nissana, Jordi Vila, potvrdio je da je Europa i dalje u planovima.

"Frontier Pro PHEV je pick-up koji trenutno proučavamo. Vjerujemo da je to vozilo koje ima potencijal za Europu", izjavio je Vila za Carscoops

Naravno, prodaja u Europi zahtijeva više od zelenog svjetla iz sjedišta tvrtke. Vozilo bi se moralo prilagoditi strogim europskim standardima u Nissanovom inženjerskom centru u Velikoj Britaniji. To znači ispunjavanje lokalnih sigurnosnih zahtjeva i osiguravanje da plug-in hibridni sustav prođe sve regulatorne prepreke, što je investicija koja se procjenjuje na više od 10 milijuna eura.

Impresivne brojke i kineski temelji

Frontier Pro ispod poklopca motora ima 1,5-litreni četverocilindrični turbobenzinski motor uparen s elektromotorom integriranim u mjenjač. Sustav isporučuje ukupnu snagu od 402 KS i čak 800 Nm okretnog momenta, što su brojke koje ga stavljaju uz bok popularnom modelu BYD Shark 6. Opremljen je i inteligentnim pogonom na sve kotače te elektromehaničkom blokadom stražnjeg diferencijala. Prema kineskim testnim ciklusima, isključivo na struju može prijeći do 135 kilometara.

Važno je napomenuti da Frontier Pro nije potpuno novi model razvijen od nule. U osnovi je riječ o blago redizajniranoj verziji modela Dongfeng Z9, koji je debitirao početkom 2025. godine. Ako Frontier Pro zaista stigne u Europu, mogao bi otvoriti vrata i za druge modele iz Dongfeng Nissan partnerstva.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi