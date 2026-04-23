Nissan razmatra kineski plug-in hibrid kao zamjenu za Navaru u Europi

Nakon povlačenja Navare, Nissan proučava mogućnost uvoza modela Frontier Pro PHEV. Razvijen s Dongfengom, nudi 402 KS i do 135 km električnog dosega, ali zahtijeva prilagodbu za europske standarde

Nakon što je popularni pick-up Navara napustio europsko tržište, u Nissanovoj ponudi ostala je primjetna praznina. Čini se da japanski proizvođač sada ima kandidata koji bi je mogao popuniti - u Europu bi mogao stići u Kini proizveden Frontier Pro s plug-in hibridnim pogonom. Iako možda nema status veće američke verzije, nudi dovoljno aduta da zasluži ozbiljno razmatranje.

Frontier Pro, razvijen u suradnji s kineskim partnerom Dongfengom, premijerno je predstavljen u Kini prije otprilike godinu dana, uz potvrdu da će biti globalni model. Iako se na kineskom tržištu pojavio krajem 2025., još uvijek nije dostupan na drugim tržištima. No, to bi se uskoro moglo promijeniti. Potpredsjednik Nissana, Jordi Vila, potvrdio je da je Europa i dalje u planovima.

"Frontier Pro PHEV je pick-up koji trenutno proučavamo. Vjerujemo da je to vozilo koje ima potencijal za Europu", izjavio je Vila za Carscoops.

Naravno, prodaja u Europi zahtijeva više od zelenog svjetla iz sjedišta tvrtke. Vozilo bi se moralo prilagoditi strogim europskim standardima u Nissanovom inženjerskom centru u Velikoj Britaniji. To znači ispunjavanje lokalnih sigurnosnih zahtjeva i osiguravanje da plug-in hibridni sustav prođe sve regulatorne prepreke, što je investicija koja se procjenjuje na više od 10 milijuna eura.

Impresivne brojke i kineski temelji

Frontier Pro ispod poklopca motora ima 1,5-litreni četverocilindrični turbobenzinski motor uparen s elektromotorom integriranim u mjenjač. Sustav isporučuje ukupnu snagu od 402 KS i čak 800 Nm okretnog momenta, što su brojke koje ga stavljaju uz bok popularnom modelu BYD Shark 6. Opremljen je i inteligentnim pogonom na sve kotače te elektromehaničkom blokadom stražnjeg diferencijala. Prema kineskim testnim ciklusima, isključivo na struju može prijeći do 135 kilometara.

Važno je napomenuti da Frontier Pro nije potpuno novi model razvijen od nule. U osnovi je riječ o blago redizajniranoj verziji modela Dongfeng Z9, koji je debitirao početkom 2025. godine. Ako Frontier Pro zaista stigne u Europu, mogao bi otvoriti vrata i za druge modele iz Dongfeng Nissan partnerstva.