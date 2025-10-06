Nizozemci oživljavaju Porsche 904 s 4,0-litrenim motorom i 400 KS

Nizozemska tvrtka Aerfal Automotive najavila je zapanjujući restomod Porschea 904. Temeljen na Porscheu 914, imat će 4,0-litreni 'flat-eight' motor snage 400 KS i modernu tehnologiju

Autonet.hr ponedjeljak, 6. listopada 2025. u 06:00
📷 Foto: Aerfal Automotive
Foto: Aerfal Automotive

Porsche Carrera GTS, unutar tvrtke poznatiji pod kodnim imenom 904, rijedak je dragulj među homologiranim sportskim automobilima iz sredine 60-ih. Šest desetljeća kasnije, nizozemska tvrtka Aerfal Automotive želi ga vratiti na scenu kao spektakularan restomod, spajajući klasični dizajn s modernom tehnologijom i Porscheovim nasljeđem.

Kako prenosi Carscoops, vanjski dizajn ostaje vjeran originalnim proporcijama sa središnje smještenim motorom i zavodljivim linijama, uz nekoliko skladnih modernizacija poput redizajniranih usisnika za hlađenje, LED svjetala i retro aluminijskih naplataka. Vrata se otvaraju zajedno s velikim dijelom krova, omogućujući lakši pristup minimalističkoj kabini za dvoje. Unutrašnjost će oduševiti ljubitelje analogne ere s jednostavnom kontrolnom pločom, klasičnim instrumentima te kombinacijom kože i titana.

📷 Foto: Aerfal Automotive
Foto: Aerfal Automotive

Između 1964. i 1965. godine, Porsche je proizveo samo 106 cestovnih primjeraka modela 904 kao homologacijsku seriju. To znači da bi pronalaženje originalne šasije za projekt bilo ne samo teško, već i astronomski skupo. Stoga je osnivač Aerfala, Daniel Robledo, otkrio da će njihov restomod biti temeljen na znatno dostupnijem modelu – Porscheu 914. Sportski automobil sa središnje smještenim motorom, razvijen u suradnji Porschea i VW-a, proizveden je u 118.978 primjeraka između 1969. i 1974. godine.

Cilj projekta bio je odgovoriti na pitanje što da su Porscheovi vizionari 1960-ih imali pristup današnjim alatima. To je značilo da sama baza modela 914 neće biti dovoljna. Šasija će stoga dobiti pojačanja od tvrtke Multimatic, dok će Porsche specijalist Tuthill raditi na ovjesu i postavkama. Uz to, restomod će koristiti komponente renomiranih proizvođača kao što su Brembo, Michelin i BBS.

📷 Foto: Aerfal Automotive
Foto: Aerfal Automotive

Najvažniji dio priče ipak je motor. Oživljeni 904 pokretat će ponovno rođenje legendarnog flat-eight motora koji se nalazio u originalnom trkaćem modelu, a spominje se i moguća suradnja s tvrtkom Cosworth. Zrakom hlađeni, atmosferski motor bit će povećan s 2,0 na 4,0 litre, s ciljanom snagom od 400 konjskih snaga.

"Ovdje se ne radi o lovu na brojke, već o stvaranju motora koji odiše karakterom, zvučnom kulisom i osjećajem koji vozača izravno povezuje s Porscheovim iskonskim trkaćim nasljeđem", napominju iz Aerfala.

Aerfalov 904 trenutno postoji samo u digitalnom svijetu, no tvrtka planira izgradnju prototipa i uskoro će početi primati prednarudžbe. Cijena, planirani broj proizvedenih primjeraka i ciljani datum prvih isporuka još nisu objavljeni.

 



Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi