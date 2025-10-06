Nizozemci oživljavaju Porsche 904 s 4,0-litrenim motorom i 400 KS

Porsche Carrera GTS, unutar tvrtke poznatiji pod kodnim imenom 904, rijedak je dragulj među homologiranim sportskim automobilima iz sredine 60-ih. Šest desetljeća kasnije, nizozemska tvrtka Aerfal Automotive želi ga vratiti na scenu kao spektakularan restomod, spajajući klasični dizajn s modernom tehnologijom i Porscheovim nasljeđem.

Kako prenosi Carscoops, vanjski dizajn ostaje vjeran originalnim proporcijama sa središnje smještenim motorom i zavodljivim linijama, uz nekoliko skladnih modernizacija poput redizajniranih usisnika za hlađenje, LED svjetala i retro aluminijskih naplataka. Vrata se otvaraju zajedno s velikim dijelom krova, omogućujući lakši pristup minimalističkoj kabini za dvoje. Unutrašnjost će oduševiti ljubitelje analogne ere s jednostavnom kontrolnom pločom, klasičnim instrumentima te kombinacijom kože i titana.

Foto: Aerfal Automotive

Između 1964. i 1965. godine, Porsche je proizveo samo 106 cestovnih primjeraka modela 904 kao homologacijsku seriju. To znači da bi pronalaženje originalne šasije za projekt bilo ne samo teško, već i astronomski skupo. Stoga je osnivač Aerfala, Daniel Robledo, otkrio da će njihov restomod biti temeljen na znatno dostupnijem modelu – Porscheu 914. Sportski automobil sa središnje smještenim motorom, razvijen u suradnji Porschea i VW-a, proizveden je u 118.978 primjeraka između 1969. i 1974. godine.

Cilj projekta bio je odgovoriti na pitanje što da su Porscheovi vizionari 1960-ih imali pristup današnjim alatima. To je značilo da sama baza modela 914 neće biti dovoljna. Šasija će stoga dobiti pojačanja od tvrtke Multimatic, dok će Porsche specijalist Tuthill raditi na ovjesu i postavkama. Uz to, restomod će koristiti komponente renomiranih proizvođača kao što su Brembo, Michelin i BBS.

Foto: Aerfal Automotive

Najvažniji dio priče ipak je motor. Oživljeni 904 pokretat će ponovno rođenje legendarnog flat-eight motora koji se nalazio u originalnom trkaćem modelu, a spominje se i moguća suradnja s tvrtkom Cosworth. Zrakom hlađeni, atmosferski motor bit će povećan s 2,0 na 4,0 litre, s ciljanom snagom od 400 konjskih snaga.

"Ovdje se ne radi o lovu na brojke, već o stvaranju motora koji odiše karakterom, zvučnom kulisom i osjećajem koji vozača izravno povezuje s Porscheovim iskonskim trkaćim nasljeđem", napominju iz Aerfala.

Aerfalov 904 trenutno postoji samo u digitalnom svijetu, no tvrtka planira izgradnju prototipa i uskoro će početi primati prednarudžbe. Cijena, planirani broj proizvedenih primjeraka i ciljani datum prvih isporuka još nisu objavljeni.