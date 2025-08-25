Nova marka Vittori najavljuje "AI hiperautomobil" Turbio

Spoj talijanskog dizajna i stručnosti u izradi brzih automobila trebao bi izroditi novu marku hiperautomobila, koja će u suradnji s Pininfarinom u listopadu prikazati svoj prvi model

Za automobilsku marku Vittori nikad niste čuli – budući da je pokrenuta tek sada, a već ima velike najave prema kojima se čini da se žele uključiti na tržište ekskluzivnih hiperautomobila. O njima se ne zna gotovo ništa, osim da dolaze iz Italije i da će u suradnji s Pininfarinom u listopadu otkriti svoj prvi model, nazvan Turbio.

Bit će to, kažu, "remek-djelo predodređeno za besmrtnost s trajnim prestižom", automobil koji će biti proizveden u samo 50 primjeraka te vrhunskih performansi usporedivih s najluksuznijim vozilima današnjice. Ističe se da će Turbio pogoniti hibridni pogonski sklop, koji će kombinirati 6,8-litreni V12 motor snage 1.100 KS, uparen s jednim elektromotorom na prednjoj osovini. To će omogućiti ubrzanje do 100 km/h za samo 2,5 sekunde.

No, možda se veće inovacije kriju u dizajnu karoserije. Vittori i Pininfarina navodno pripremaju spoj velike snage s aktivnom aerodinamikom i najnovijom digitalnom tehnologijom za još bolje performanse, pa Turbio najavljuju kao "AI hiperautomobil", osnažen, dakle, umjetnom inteligencijom (jer danas sve novo na tržištu mora imati ugrađen AI, ili se barem tako reklamirati).

Šasija će biti načinjena od ugljičnih vlakana i titanija, pri proizvodnji će se koristiti i tehnike 3D ispisa (također uz pomoć AI-ja), što će rezultirati vozilom jedinstvenog izgleda – o kojem se prve informacije mogu izvući iz objavljenih skica. Turbio pomalo nalikuje na Buggatija, uz detalje koji se čine kao "posuđeni" s Lamborghinija. Premijera je zakazana za 4. listopada, kad će nova marka i njezin "AI hiperautomobil" javno biti predstavljeni u Miamiju.