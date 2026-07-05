Nova Opel Astra možda napušta klasični oblik, ali karavan ostaje siguran

Dok sudbina klasičnog hatchbacka visi o koncu, Opelov direktor potvrđuje da će iduća generacija Astre sigurno imati karavansku izvedbu

Autonet.hr nedjelja, 5. srpnja 2026. u 09:00
Opel Astra karavan 📷 Foto: Opel
Opel Astra karavan Foto: Opel

Karavani tiho nestaju s europskog tržišta, ali nekolicina proizvođača automobila vidi ih kao priliku da se istaknu u beskrajnoj ponudi hatchbackova i SUV-ova. Opel je, čini se, jedan od njih.

Aktualna Astra, predstavljena 2021. godine kao bliska rođakinja Peugeota 308, zajedno s njim trebala bi dobiti osvježenje krajem 2025. kako bi održala korak s rivalima poput VW Golfa i Toyote Corolle. No, njezin je nasljednik već potvrđen, a iz Opela stižu najave da će se na tržištu pojaviti prije kraja ovog desetljeća, vjerojatno oko 2029. godine.

Karavan kao prioritet

Od svoje prve generacije prije 35 godina, Astra je uvijek nudila karoserijske izvedbe hatchbacka i karavana, dugo nakon što su limuzine, kupei i kabrioleti ispali iz ponude. Čini se da bi sljedeća generacija mogla biti ona koja će konačno prekinuti taj obrazac, a sve počinje s oblikom koji su kupci oduvijek uzimali zdravo za gotovo.

U razgovoru za medije, izvršni direktor Opela, Florian Huettl, na pitanje treba li se kompaktni hatchback razvijati, ostavio je vrata širom otvorena, ali je napomenuo da "to ne znači nužno da će nova Astra biti tradicionalni hatchback". Ono što je iznenadilo jest njegova odlučnost oko karavanske verzije, poznate kao Sports Tourer.

"Mogu vam reći da će karavanska izvedba postojati, jer to je ono što naše domaće tržište u Njemačkoj traži, i to je ono što ćemo ponuditi", potvrdio je Huettl, otkrivajući da će prostranost unutrašnjosti biti jedan od ključnih fokusa iduće generacije.

Protiv konkurencije

Ovaj potez ide protiv struje u usporedbi s onim što rade neki od glavnih konkurenata. Primjerice, Hyundai je praktički potvrdio kraj za i30 Wagon, o čemu smo pisali, preusmjeravajući svoj novac za istraživanje i razvoj na SUV-ove s višom maržom.

Opelova odluka temelji se na snažnim prodajnim rezultatima u Njemačkoj, gdje je Astra u svibnju 2024. zabilježila najvišu tržišnu poziciju u posljednjih sedam godina. Čini se da Opel vidi budućnost u zadovoljavanju potreba vjerne baze kupaca karavana, nudeći im praktičnost sličnu SUV-u bez kompromisa po pitanju visine vozila i učinkovitosti potrošnje.

 

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