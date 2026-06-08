Nova Opel Astra proizvodit će se "kod kuće" u Njemačkoj krajem desetljeća

Sljedeća generacija kultne Astre proizvodit će se u matičnoj tvornici u Rüsselsheimu u sklopu strateškog plana ulaganja grupacije Stellantis vrijednog više od milijardu eura do 2030. godine

Njemački proizvođač Opel proizvodit će sljedeću generaciju modela Astra u svojoj matičnoj tvornici u Rüsselsheimu, potvrđeno je početkom tjedna. Nova generacija ovog popularnog modela bit će bazirana na Stellantisovoj modularnoj platformi STLA ONE, a tvrtka planira ukupno predstaviti najmanje četiri nova modela do 2030. godine. Prema tome, fokus nove bi Astre trebao biti na električnim pogonima, LFP baterijama i općenito modernim tehnologijama kao što su steer-by-wire i 800-voltna arhitektura s baterijama integriranima u šasiju.

Četiri noviteta

Među novitetima se, uz Astru, nalaze i nova generacija Corse te novi C-SUV model koji se razvija u partnerstvu s kineskom tvrtkom Leapmotor. Potonji će se proizvoditi u španjolskoj Zaragozi kao dio proširenog partnerstva s kineskim proizvođačem Leapmotor. Vozilo će se pozicionirati uz postojeće modele Opel Frontera i Opel Grandland te će služiti kao ogledni primjerak učinkovite globalne suradnje.

Novi SUV model dizajniran je i stvoren u Opellovom centru u Rüsselsheimu, a razvijaju ga međunarodni timovi smješteni u Njemačkoj i Kini. Ovaj projekt omogućit će njemačkom proizvođaču brzi strateški iskorak u području elektrifikacije i masovne proizvodnje, a početak prodaje tog novog modela na tržištu očekuje se već 2028. godine.

Odabir lokalne proizvodnje izravno potvrđuje Stellantisovu usmjerenost na Njemačku i Europu kao ključnu industrijsku lokaciju. U fokusu im je, kažu, jačanje C-segmenta koji predstavlja bitan dio europske strategije grupacije u okviru njihovog strateškog plana FaSTLAne 2030.

Ulaganja u zeleni kampus

Ukupna ulaganja grupacije Stellantis u Njemačkoj dosegnut će više od milijardu eura do 2030. godine. Osim u proizvodne pogone, sredstva se ulažu i u izgradnju novog, tehnološki naprednog sjedišta tvrtke pod nazivom "grEEn-campus" u Rüsselsheimu. Novo globalno sjedište Opela i dom Stellantisa u Njemačkoj bit će izgrađeni uz korištenje održivih građevinskih materijala i dizajnirani za fleksibilan način rada. Projekt primjerice uključuje integrirani fotonaponski sustav na zelenom krovu koji pridonosi bioraznolikosti i mikroklimi, dok će se hlađenje objekta osiguravati putem plitkih geotermalnih sustava.