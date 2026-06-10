Novi Audi Q7 ima V6 dizela pod haubom, tri reda sjedala i pametne sigurnosne sustave

Audi je predstavio treću generaciju svojeg velikog SUV-a, koja uz modernizirani dizajn donosi više tehnologije, prostraniju unutrašnjost i dizelski V6 motor kao glavni pogonski izbor za europsko tržište

Audi je službeno predstavio treću generaciju modela Q7, prvi potpuno novi Q7 nakon više od 10 godina. Iako će mjesto najvećeg SUV-a u ponudi preuzeti nadolazeći Q9, novi Q7 i dalje ostaje luksuzni obiteljski model namijenjen kupcima koji traže prostranost, visoku razinu opreme i suvremenu tehnologiju.

Naime, novi Q7 dobio je potpuno redizajniran izgled s naglašenijom prednjom maskom, višim prednjim dijelom i izraženijim bokovima, a pritom je i nešto narastao. Dugačak je 506 centimetara, širok 201 centimetar i visok 180 centimetara, čime se svrstava među najveće predstavnike svoje klase.

Audi Q7 Foto: Audi

Jedna od najvećih novosti odnosi se na rasvjetu. Prednja svjetla mogu projicirati upozorenja izravno na cestu, primjerice pri poledici ili promjeni prometne trake, dok digitalna OLED stražnja svjetla komuniciraju s vozačima iza vozila upozoravajući na potencijalne opasnosti ili premali razmak.

Kabina je u potpunosti modernizirana te donosi zakrivljeni OLED zaslon koji objedinjuje digitalne instrumente i multimedijski sustav, dok je za suvozača predviđen zaseban ekran. Audi ističe i kvalitetnije materijale u unutrašnjosti te panoramski stakleni krov kojem se prozirnost može prilagođavati po segmentima.

Audi Q7 Foto: Audi

Kupci će moći birati između izvedbi s pet, šest ili sedam sjedala. Verzija s pet sjedala nudi prtljažnik zapremine 670 litara, a preklapanjem stražnjih sjedala prostor raste na 2.075 litara. Sedmerosjed raspolaže s 581 litrom prtljažnog prostora kada je treći red preklopljen, dok se preklapanjem drugog reda dobiva 1.980 litara.

Audi Q7 Foto: Audi

Velik naglasak stavljen je i na sustave pomoći vozaču. Iz Audija navode da Q7 može zapamtiti do pet različitih parkirnih manevara duljine do 200 metara i kasnije ih samostalno ponoviti, dok funkcija automatske vožnje unatrag omogućuje izlazak iz uskih prolaza bez intervencije vozača. U hitnim situacijama vozilo može prepoznati da vozač više ne reagira, sigurno se zaustaviti i automatski pozvati pomoć.

Audi Q7 Foto: Audi

Na europskom tržištu u početku će biti dostupan s 3,0-litrenim V6 turbodizelskim motorom u izvedbama od 245 i 299 KS s 500, odnosno 630 Nm. Obje verzije koriste blagi hibridni sustav koji privremeno dodaje dodatnu snagu i poboljšava učinkovitost.

Kako navodi Audi, na drugim tržištima, ponajprije američkom, dizelski motor neće biti dostupan te će kupci moći birati isključivo benzinske izvedbe. Amerikanci će tako moći kupiti 2,9-litreni V6 benzinac od 429 KS, a u ponudi će biti i sportski SQ7 s 4,0-litrenim V8 motorom koji sada razvija 591 KS, što mu omogućuje ubrzanje do 100 km/h za 3,7 sekundi.

Audi SQ7 za američko tržište Foto: Audi

Među dostupnom opremom nalaze se adaptivni zračni ovjes, upravljanje svim kotačima i elektronički kontrolirani amortizeri. Sustav zračnog ovjesa može unaprijed prilagoditi vozilo prema podacima o ruti te spustiti karoseriju radi lakšeg ulaska putnika, a sportska izvedba dodatno smanjuje visinu automobila za 30 milimetara.

Prodaja novog Audija Q7 na pojedinim europskim tržištima počinje već ovog mjeseca. U Njemačkoj osnovna izvedba Q7 TDI sa 245 KS kreće od 87.900 eura, dok snažniji model sa 299 KS ima početnu cijenu od 90.500 eura. Cijena u Hrvatskoj još nije poznata.