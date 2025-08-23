Novi Audi RS3 GT mogao bi biti najsnažniji hot hatch ikad napravljen

Audi Sport na Nürburgringu testira ekstremnu verziju modela RS3. Očekuje se da će imati više snage od rivala AMG A45 i biti posljednji model s čistim petcilindarskim benzincem u Europi

Autonet.hr subota, 23. kolovoza 2025. u 18:52
📷 Foto: Audi
Foto: Audi

Svijet sportskih kompakata oduvijek je živio od velikih rivalstava. Iako su Audi RS3 i Mercedes-AMG A45 glavni igrači u "hyper-hatch" kategoriji, pristupačnije opcije poput VW Golfa R sve im se više približavaju. Kako bi zadržao svoju prednost, čini se da Audi priprema još ekstremniju inačicu modela RS3, koja bi mogla nositi oznaku GT i stići u ograničenom broju primjeraka. Prema pisanju portala Carscoops, njihovi su špijunski fotografi na stazi Nürburgring uhvatili lagano kamuflirani prototip RS3 Sportbacka, a detalji otkrivaju da se ne radi o običnom modelu.

Oštriji vanjski detalji

Na prvi pogled, prototip bi se lako mogao zamijeniti za standardni RS3, no pažljiviji pogled otkriva nekoliko zanimljivih aerodinamičkih nadogradnji. Već ionako agresivni body kit modela RS3 obogaćen je oštrim detaljima na prednjem braniku, blago redizajniranim spliterom i, najuočljivije, znatno većim stražnjim krilom. Čini se da je stražnji spojler izrađen od karbonskih vlakana, što se stilski podudara s prednjim aerodinamičkim elementima i difuzorom.

Prototip je opremljen 19-inčnim aluminijskim naplatcima s više krakova, predstavljenim na redizajniranom RS3 za 2024. godinu, no kočione čeljusti obojene su u plavu boju. To je odstupanje od standarda, jer su čeljusti na običnom RS3 obično crne ili crvene, odnosno sjajno antracitne ako se odabere opcijski keramički kočioni sustav.

Potencijal šasije i motora

Unaprijeđeni aerodinamički paket vjerojatno će pratiti i revidirana postava ovjesa, s ciljem izoštravanja dvostruke osobnosti automobila za cestovnu i staznu upotrebu. Inženjeri iz odjela Audi Sport mogli bi preraditi adaptivni ovjes i elektroničke sustave kako bi iz RS3 izvukli još divlju stranu.

Što se tiče pogonskog sklopa, očekuje se više snage iz kultnog 2,5-litrenog petcilindarskog turbo motora. Sebastian Grams, direktor Audi Sporta, ranije je nagovijestio snažniju verziju, dodajući da se to može postići bez pomoći elektrifikacije. To znači da će GT verzija proizvoditi više od 400 KS (294 kW) standardnog RS3 i 407 KS (299 kW) izvedbe RS3 Performance. Pretpostavlja se da će Audi pokušati nadmašiti 421 KS (310 kW) koje razvija 2,0-litreni četverocilindraš u konkurentskom modelu Mercedes-AMG A45, čime bi stvorio najsnažniji serijski "hyper-hatch" s motorom s unutarnjim izgaranjem na svijetu.

Posljednji takve vrste?

Izvještaji sugeriraju da bi ova ultimativna izvedba mogla označiti posljednje poglavlje za Audijev petcilindrični motor u Europi, gdje stroži propisi o emisijama čine njegovu budućnost neizvjesnom. Trenutno su RS3 Sportback i RS3 Sedan jedini modeli koji još uvijek koriste ovaj legendarni motor, nakon što su TT RS i RS Q3 već otišli u povijest.

Očekuje se da će Audi RS3 GT, ako to bude njegovo konačno ime, debitirati 2026. godine kao specijalna, limitirana serija. Vjerojatno će postati najskuplji član obitelji A3 i ostat će zapamćen kao ultimativni sportski kompakt ere motora s unutarnjim izgaranjem.

 



