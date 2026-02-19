Novi Audi RS5 otkriven uoči premijere

Audi je pripremio teaser za novi RS5, no internet je bio brži. Fotografije otkrivaju agresivni dizajn, hibridni pogon i unutrašnjost inspiriranu većim modelima

Autonet.hr četvrtak, 19. veljače 2026. u 05:40

Audi je gotovo spreman otkriti novu generaciju modela RS5, koji praktički zamjenjuje RS4 i pozicionira se kao izravni suparnik BMW-u M3. Povodom toga, objavili su video teaser, očito se nadajući stvaranju napetosti. Internet je, međutim, imao druge planove te su na društvenim objavljene fotografije novog RS-a 5.

Dizajn inspiriran većim bratom

Iako se novi model temelji na A5, specifični RS body kit daje mu prisutnost umanjenog RS-a 6, a možda čak i nešto oštriji izgled. Sudeći prema fotografijama, perjanica ponude bit će duža, šira i niža u usporedbi sa svojom braćom, zadržavajući pritom međuosovinski razmak od 2.900 milimetara. Sprijeda se nalazi redizajnirani odbojnik s masivnom rešetkom okruženom velikim usisnicima za hlađenje. Prednji i stražnji blatobrani osjetno su širi, a za razliku od BMW-a, Audi je zamijenio i stražnja vrata umjesto da je samo preoblikovao postojeća.

Naglašena ramena prizivaju duh klasičnog Audija Quattro, dok aluminijski naplatci imaju jedinstveni dizajn sa šest dvostrukih krakova koji izgleda prikladno svrhovito. Stražnji dio jednako je dramatičan, s difuzorom koji uokviruje dva ovalna ispušna otvora i kočionim svjetlom u stilu Formule 1. Limuzina dobiva decentni spojler na poklopcu prtljažnika, dok Avant verzija dodaje krovni spojler. Ukrasni elementi na odbojnicima, pragovima i poklopcima retrovizora bit će dostupni u sjajnoj crnoj boji ili od karbonskih vlakana.

Hibridni mišići za novi RS5

Unutra se Audi Sport oslanja na poznatu formulu s obiljem Alcantare, crvenim gumbima na upravljaču i RS amblemima razasutim po kabini. Očekuju se i jedinstvene grafike za digitalni kokpit, koji uključuje 11,9-inčnu digitalnu instrumentnu ploču, 14,5-inčni zaslon infotainmenta te 10,9-inčni zaslon za suvozača.

Audi je potvrdio da će novi RS5 dolaziti s plug-in hibridnim pogonskim sklopom. Najvjerojatnija postava kombinira twin-turbo 2,9-litreni V6 motor s električnim motorima, čime će ukupna snaga znatno premašiti 362 konjske snage koje proizvodi blago hibridni S5. Očekuju se i oštrije podešen ovjes te veće kočnice kako bi se sva ta dodatna snaga držala pod kontrolom. Poput manje snažnih modela A5 i S5, i RS5 se temelji na PPC (Premium Platform Combustion) arhitekturi, navodi Carscoops.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

