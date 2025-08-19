Novi BMW-ov terenac na vidiku: zamjena za XM cilja na G-klasu

Prema internim izvorima, BMW planira novi, robusni terenac koji bi se temeljio na platformi modela X5. Očekuje se da će naslijediti neuspješni XM, a proizvodnja bi mogla započeti tek 2029. godine

Autonet.hr utorak, 19. kolovoza 2025. u 05:45

Prema informacijama koje je dobio portal Automotive News, BMW ozbiljno razmatra proizvodnju namjenskog terenskog SUV-a u stilu Mercedesove G-klase i smatra se vladarom klase luksuznih "ozbiljnih" terenaca. Pozivajući se na izvore unutar tvrtke, navodi se da bi proizvodnja mogla započeti u drugoj polovici 2029. godine u BMW-ovoj američkoj tvornici u Spartanburgu u Južnoj Karolini.

Zamjena za skupi XM

Novi SUV, koji se interno vodi pod kodnim imenom G74, navodno će koristiti unaprijeđenu verziju platforme na kojoj se temelji model BMW X5. Također se očekuje da će poslužiti kao nasljednik kontroverznog modela XM, perjanice BMW-ove SUV ponude, čiji se izlazak s tržišta predviđa do 2028. godine zbog slabog tržišnog uspjeha.

S obzirom na to da će poslužiti kao svojevrsna zamjena za XM, prvi BMW-ov namjenski terenac neće biti jeftin. Cijena modela XM u SAD-u trenutno počinje od 160.775 dolara, pri čemu je u ponudi ostala samo snažnija izvedba Label nakon ukidanja osnovnog modela. Usporedbe radi, početna cijena Mercedesovog modela G550 iznosi 149.400 dolara.

Time bi, kako karakterom novog modela tako i cijenom, BMW ušao u tržišnu nišu u kojoj dosad nije imao izravnog predstavnika, ciljajući na kupce koji traže kombinaciju prestiža i beskompromisnih terenskih sposobnosti. BMW XM trenutačno se prodaje kao plug-in hibrid, a o tome kakve bi pogonske jedinice mogao donijeti G74 za sada nema informacija.



