Novi Fiat 500 Hybrid ima suvremeni izgled, ali ubrzanje iz 90-ih

Iako novi Fiat 500 Hybrid sada koristi modernu karoseriju električnog modela 500e, performanse su slabije nego kod prethodnika, uz ubrzanje koje nas vraća u prošlo stoljeće

Fiat je još ljetos podijelio prve vizuale svog novog modela 500 Hybrid, no tek su sada odlučili otkriti ono što nas najviše zanima – mehaničke specifikacije. Prema podacima koje prenosi Carscoops, brojke sugeriraju da "retro" kod ovog modela nije samo dizajn, već nažalost i same performanse.

Vjerojatno se sjećate strateške odluke da se u 2024. godini ugasi proizvodnja starog benzinskog Fiata 500 u Europi, umjesto da se ulaže novac u njegovu nadogradnju kako bi zadovoljio nove EU propise. Talijanski proizvođač automobila tada je računao da će električni 500e preuzeti sav tržišni teret.

Međutim, prodaja električnog modela nije ispunila očekivanja i pokazala se kao komercijalni podbačaj, što je prisililo inženjere na zanimljiv, ali rijedak potez – prilagodbu platforme namijenjene električnom vozilu natrag na hibridni pogon s unutarnjim izgaranjem.

Fiat 500 Hybrid Foto: Fiat

Koliko je zapravo spor?

Ispod poklopca motora nalazi se 1,0-litreni trocilindraš s blagom hibridnom tehnologijom. Iako je riječ o praktički istom pogonskom sklopu koji je pokretao umirovljeni model, čini se da je putem izgubio nešto snage. Umjesto prijašnjih 70 KS (69 hp), motor sada razvija 65 KS (64 hp), uz 92 Nm okretnog momenta. Snaga se na prednje kotače prenosi putem ručnog mjenjača sa šest stupnjeva prijenosa.

Kao što se može i pretpostaviti, ovo definitivno nije Abarth. Ubrzanje od 0 do 100 km/h traje 16,2 sekunde za verziju s tvrdim krovom, dok je Cabrio izvedba, koja je teža za 22 kilograma, još sporija i treba joj 17,3 sekunde.

Te brojke izgledaju loše same po sebi, ali postaju još problematičnije kada ih stavimo u kontekst prethodnika. Stari hibridni Fiat 500 ubrzavao je do stotke za 13,8 sekundi. Također, maksimalna brzina pala je sa 167 km/h na skromnih 150 km/h kod određenih modela.

Fiat 500 Hybrid Foto: Fiat

Razine opreme i karoserijske izvedbe

Međutim, svijetla točka cijele priče je vizualni dojam. Novi 500 Hybrid izgleda neusporedivo sofisticiranije jer preuzima uglađeniju karoseriju i kvalitetniji interijer od električnog modela 500e, koji je, usput rečeno, do 100 km/h dvostruko brži od svog novog hibridnog brata.

Osim razlike između klasičnog hatchbacka i kabrioleta, verzija s fiksnim krovom dolazi u dvije varijante. Tu je tako konvencionalni model s dvoja vrata ili kao "3+1" model koji ima dodatna stražnja vrata na suvozačevoj strani radi lakšeg ulaska.

Iako Fiat još nije objavio službene cijene i potpuni popis standardne opreme, potvrđeno je da će ponuda uključivati tri razine opreme - osnovni Pop, srednje opremljeni Icon s više ugrađene tehnologije te luksuzni La Prima na vrhu ponude.

Ostaje za vidjeti hoće li moderniji izgled i kvalitetnija unutrašnjost biti dovoljni da kupci zanemare anemične performanse. Fiat ovim potezom jasno cilja na urbanu publiku kojoj je stil važniji od brzine, no u svijetu moderne tehnologije, ovakav pad performansi je rijetkost.