Novi Megane E-Tech donosi agresivniji dizajn i veću bateriju
Redizajnirani Renault Megane E-Tech donosi agresivniji izgled, bateriju od 67 kWh za domet do 500 km i napredni infotainment sustav s Googleovim Gemini AI asistentom
Prošlo je devet mjeseci otkako je izvršni direktor Renaulta, Fabrice Cambolive, na salonu automobila u Münchenu najavio da električni Megane E-Tech čeka preobrazba inspirirana sportskim jurilicama.
To je ažuriranje sada stiglo i, iako ne donosi pravi sportski RS model, pa je čak i neznatno sporiji, čini E-Tech privlačnijim na gotovo sve druge načine. Radi se o zrelom i sveobuhvatnom redizajnu koji odgovara na rastuću konkurenciju i pomiče fokus s čistih performansi na praktičnost, tehnologiju i doseg, ključne elemente za modernog vozača električnog automobila.
Agresivniji obiteljski potpis
Promjene u dizajnu nemoguće je ne primijetiti. Renault je u potpunosti preradio prednji dio vozila novim odbojnikom, maskom i svjetlima, dajući Meganeu E-Techu znatno oštriji i odlučniji izgled. Nestao je prijašnji, pomalo zaobljeni izraz, a zamijenio ga je novi obiteljski potpis viđen na modelima kao što su Captur i Symbioz.
Novi svjetlosni potpis s dnevnim svjetlima u obliku dijamanta vizualno proširuje vozilo i daje mu asertivniji stav na cesti. Promjene zaokružuju novi dizajni naplataka i svježa Satin Blue plava boja, dodatno naglašavajući modernizirani karakter vozila.
Veća baterija
Najveće promjene kriju se ispod lima. Renault je staru bateriju od 60 kWh zamijenio novim, većim paketom od 67 kWh iskoristivog kapaciteta. Značajan je i prelazak na LFP (litij-željezo-fosfat) kemiju, koja nudi duži životni vijek i poboljšanu toplinsku stabilnost po potencijalno nižoj cijeni.
Ovim potezom Renault slijedi trendove u industriji, tražeći optimalan omjer između cijene, performansi i izdržljivosti. Rezultat je osjetno veći WLTP doseg, koji raste s prijašnjih, pomalo skromnih 459 kilometara na konkurentnijih 499 kilometara. Poboljšane su i performanse punjenja, s vršnom snagom na DC punjačima koja sada doseže 165 kW, što omogućuje punjenje od 15 do 80 posto kapaciteta za otprilike 24 minute.
Pogonski sklop s prednjim pogonom ostaje poznat. Elektromotor i dalje isporučuje 217 KS (160 kW) i 300 Nm okretnog momenta. Međutim, veća i teža baterija ostavila je mali trag na performansama. Ubrzanje od 0 do 100 km/h sada traje 7,6 sekundi, što je za jednu desetinku sporije nego prije.
Ipak, kako bi kompenzirali dodatnu masu, inženjeri su ponovno podesili upravljač i revidirali postavke ovjesa, pa je velika vjerojatnost da vozači u vožnji neće ni primijetiti tu minimalnu razliku u performansama.
Pametnija unutrašnjost s Geminijem
U unutrašnjosti Meganea na prvi pogled nema velikih promjena. I dalje dominira digitalni kokpit s dva zaslona, no softver koji ga pokreće doživio je značajnu nadogradnju. U sustav OpenR Link sada je integriran Google Gemini, napredni AI asistent koji omogućuje prirodniju i sposobniju glasovnu interakciju.
Uz to, vozačima je na raspolaganju više od stotinu aplikacija koje se mogu preuzeti, a nova značajka prepoznavanja vozača može automatski učitati osobne postavke čim netko sjedne za upravljač. Ponuda opreme također je pojednostavljena na dvije razine, Techno i Esprit Alpine, pri čemu obje dolaze s više standardne opreme nego prije.