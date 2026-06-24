Novi Megane E-Tech donosi agresivniji dizajn i veću bateriju

Redizajnirani Renault Megane E-Tech donosi agresivniji izgled, bateriju od 67 kWh za domet do 500 km i napredni infotainment sustav s Googleovim Gemini AI asistentom

Prošlo je devet mjeseci otkako je izvršni direktor Renaulta, Fabrice Cambolive, na salonu automobila u Münchenu najavio da električni Megane E-Tech čeka preobrazba inspirirana sportskim jurilicama.

To je ažuriranje sada stiglo i, iako ne donosi pravi sportski RS model, pa je čak i neznatno sporiji, čini E-Tech privlačnijim na gotovo sve druge načine. Radi se o zrelom i sveobuhvatnom redizajnu koji odgovara na rastuću konkurenciju i pomiče fokus s čistih performansi na praktičnost, tehnologiju i doseg, ključne elemente za modernog vozača električnog automobila.

Agresivniji obiteljski potpis

Promjene u dizajnu nemoguće je ne primijetiti. Renault je u potpunosti preradio prednji dio vozila novim odbojnikom, maskom i svjetlima, dajući Meganeu E-Techu znatno oštriji i odlučniji izgled. Nestao je prijašnji, pomalo zaobljeni izraz, a zamijenio ga je novi obiteljski potpis viđen na modelima kao što su Captur i Symbioz.

Novi svjetlosni potpis s dnevnim svjetlima u obliku dijamanta vizualno proširuje vozilo i daje mu asertivniji stav na cesti. Promjene zaokružuju novi dizajni naplataka i svježa Satin Blue plava boja, dodatno naglašavajući modernizirani karakter vozila.

Megane E-Tech Foto: Renault

Veća baterija

Najveće promjene kriju se ispod lima. Renault je staru bateriju od 60 kWh zamijenio novim, većim paketom od 67 kWh iskoristivog kapaciteta. Značajan je i prelazak na LFP (litij-željezo-fosfat) kemiju, koja nudi duži životni vijek i poboljšanu toplinsku stabilnost po potencijalno nižoj cijeni.

Ovim potezom Renault slijedi trendove u industriji, tražeći optimalan omjer između cijene, performansi i izdržljivosti. Rezultat je osjetno veći WLTP doseg, koji raste s prijašnjih, pomalo skromnih 459 kilometara na konkurentnijih 499 kilometara. Poboljšane su i performanse punjenja, s vršnom snagom na DC punjačima koja sada doseže 165 kW, što omogućuje punjenje od 15 do 80 posto kapaciteta za otprilike 24 minute.

Megane E-Tech Foto: Renault

Pogonski sklop s prednjim pogonom ostaje poznat. Elektromotor i dalje isporučuje 217 KS (160 kW) i 300 Nm okretnog momenta. Međutim, veća i teža baterija ostavila je mali trag na performansama. Ubrzanje od 0 do 100 km/h sada traje 7,6 sekundi, što je za jednu desetinku sporije nego prije.

Ipak, kako bi kompenzirali dodatnu masu, inženjeri su ponovno podesili upravljač i revidirali postavke ovjesa, pa je velika vjerojatnost da vozači u vožnji neće ni primijetiti tu minimalnu razliku u performansama.

Pametnija unutrašnjost s Geminijem

U unutrašnjosti Meganea na prvi pogled nema velikih promjena. I dalje dominira digitalni kokpit s dva zaslona, no softver koji ga pokreće doživio je značajnu nadogradnju. U sustav OpenR Link sada je integriran Google Gemini, napredni AI asistent koji omogućuje prirodniju i sposobniju glasovnu interakciju.

Uz to, vozačima je na raspolaganju više od stotinu aplikacija koje se mogu preuzeti, a nova značajka prepoznavanja vozača može automatski učitati osobne postavke čim netko sjedne za upravljač. Ponuda opreme također je pojednostavljena na dvije razine, Techno i Esprit Alpine, pri čemu obje dolaze s više standardne opreme nego prije.