Novi Mercedes-AMG GLE 63 i GLS 63 stižu s V8 motorom ispod haube

Manje od tri mjeseca nakon osvježenja standardnih modela, Mercedes-AMG predstavlja GLE 63 S i GLS 63 s novim 4.0 V8 motorom. Ista snaga, ali bolji odaziv, veća efikasnost i još impresivnije ubrzanje

Autonet.hr subota, 20. lipnja 2026. u 06:01
Novi GLE 63 i GLS 63 📷 Foto: Mercedes
Novi GLE 63 i GLS 63 Foto: Mercedes

Samo nekoliko mjeseci nakon što je Mercedes predstavio redizajnirane modele GLE i GLE Coupe, kao i novi GLS, na scenu stupaju njihove najbrutalnije izvedbe. Iz Affalterbacha stižu osvježeni Mercedes-AMG GLE 63 S i GLS 63, duo koji spaja sirovu snagu, vrhunske performanse i beskompromisni luksuz na način na koji to samo AMG zna. Iako cijene još nisu objavljene, jasno je da ove zvijeri donose značajna tehnološka poboljšanja, prije svega ispod poklopca motora.

M177 EVO s ravnom radilicom

Glavna zvijezda oba modela je novi Mercedesov motor M177 EVO. Riječ je o 4.0-litrenom V8 biturbo motoru koji je nedavno debitirao u S-klasi, a sada pronalazi put i do najsnažnijih SUV-ova. Ključna novost je ugradnja ravne radilice (flat-plane crankshaft), tehnologije koja je do sada bila rezervirana gotovo isključivo za čistokrvne sportske automobile. Iako snaga ostaje nepromijenjena i iznosi impresivnih 603 konjske snage, novi dizajn motora osigurava brži odaziv na papučicu gasa i veću efikasnost. Ovim potezom AMG ne samo da poboljšava performanse, već i osigurava budućnost V8 motora u eri sve strožih ekoloških normi.

Maksimalni okretni moment iznosi 850 Nm i dostupan je u širokom rasponu od 2.500 do 4.500 okretaja u minuti. Uz moćni V8 motor, tu je i 48-voltni blagi hibridni sustav s integriranim starter-generatorom. Ovaj sustav po potrebi isporučuje dodatne 23 konjske snage i 205 Nm okretnog momenta, pomažući pri ubrzanju i smanjujući takozvanu turbo rupu. Snaga se na sve kotače prenosi putem najnovijeg devet-stupanjskog AMG Speedshift TCT mjenjača i 4Matic+ pogona s potpuno varijabilnom raspodjelom okretnog momenta, što jamči optimalnu trakciju u svim uvjetima.

Performanse 

Kada se sva ta tehnologija spoji, rezultati su odlični. Manji i agilniji Mercedes-AMG GLE 63 S, dostupan u SUV i Coupe izvedbi, do 100 km/h ubrzava za samo 3,6 sekundi. Njegov veći brat, GLS 63, isti zadatak obavlja za neznatno sporijih, ali i dalje munjevitih 3,9 sekundi. Maksimalna brzina za oba modela elektronički je ograničena na 280 km/h.

No, snaga bez kontrole ne znači mnogo. Zato su oba SUV-a opremljena zračnim ovjesom AMG Ride Control+ s adaptivnim prigušivačima i nekoliko načina rada. Zanimljiv je način Trail, koji podiže karoseriju za 5,5 centimetara, čineći vozilo sposobnijim za terensku vožnju, premda će rijetki vlasnici s ovim draguljima silaziti s asfalta. U sportskim načinima rada (Sport i Sport+), kao i u Comfort načinu, visina se spušta za jedan centimetar kako bi se poboljšala aerodinamika i stabilnost pri višim brzinama. Za minimalno naginjanje karoserije u zavojima brine se sustav AMG Active Ride Control, dok elektronički kontrolirani stražnji diferencijal s ograničenim proklizavanjem osigurava da se snaga uvijek prenese na kotač s najboljim prianjanjem.

Dizajn

Vizualne promjene su suptilne, ali učinkovite. Modeli GLE dobili su novu prednju masku i redizajnirane usisnike zraka u crnoj boji za agresivniji izgled, dok se GLS drži nešto tradicionalnije kromirane maske. Oba modela dolaze s prepoznatljivim naplatcima, veličine do 22 inča za GLE i čak 23 inča za GLS. Naravno, tu su i četiri ispušne cijevi, zaštitni znak svakog pravog AMG modela.

Unutrašnjost je također doživjela osvježenje. Dominira najnovija generacija AMG Performance upravljača, dostupnog u izvedbi od kože, mikrovlakana ili kombinacije oba materijala. Kupcima su na raspolaganju i ekskluzivne opcije presvlaka, kao i obilje ukrasnih elemenata od karbonskih vlakana, koji dodatno naglašavaju sportski karakter kabine.

 

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