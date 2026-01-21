Novi Mercedesov patent cilja na lakša i jednostavnija vrata prtljažnika

Mercedes-Benz je patentirao mehanički prekidač koji bi mogao zamijeniti složene snopove žica u vratima prtljažnika, smanjujući težinu, složenost i troškove popravaka

Kako vozila postaju sve sofisticiranija, tako raste i splet žica koje napajaju njihove brojne funkcije. Kabelski snopovi odavno su postali masivni, teški i komplicirani, a sada postaju još zamršeniji jer proizvođači svoje najnovije modele opremaju s više tehnologije no ikad prije.

Složenost stražnjih svjetala dodala je težinu, više ožičenja i veće troškove popravka, no kako bi riješili te probleme, Mercedes-Benz osmislio je novi pristup koji bi mogao pojednostaviti stvari u području vrata prtljažnika.

Redizajn stražnjeg kraja

Kako bi smanjio broj žica koje prolaze u pokretne panele, Mercedes je patentirao jednostavno analogno rješenje. Iako dizajn ne izmišlja toplu vodu, mogao bi pomoći u smanjenju mase i pojednostavljenju određenih električnih spojeva.

Novoprijavljeni patent, koji je registriran pri njemačkom uredu za intelektualno vlasništvo, a prvi ga je uočio Carscoops, opisuje mehanički prekidač s oprugom dizajniran za ugradnju unutar pokretnih panela poput vrata prtljažnika. Umjesto provođenja žica kroz fleksibilne vodove, prekidač bi prenosio energiju na stražnja svjetla putem fizičkih kontaktnih točaka.

Takvo rješenje bilo bi posebno korisno za vozila kod kojih se stražnja svjetla pomiču zajedno s vratima prtljažnika, što zahtijeva duže žice. Fleksibilni poklopci za ožičenje koji se vide u blizini šarki prtljažnika postoje isključivo kako bi se omogućilo to kretanje, dodajući troškove, masu i dodatne točke potencijalnog kvara tijekom vremena.

U patentu je uključen i prikaz koji izgleda kao stražnji kraj trenutnog modela GLS, čija se stražnja svjetla dijele na dva dijela kada se vrata prtljažnika otvore. U ovom slučaju, prekidač bi mogao slati energiju iz vanjskih dijelova svjetla na ostatak sklopa, čime bi se omogućili kraći putovi ožičenja.

Stari trik u novom kontekstu

Korištenje ovakvih kontakata s oprugom nije nova ideja i koristi se desetljećima, iako se ne viđa često u automobilskoj industriji. Rješenje bi moglo dobro funkcionirati, pomažući uštedjeti malu količinu težine i složenosti smanjenjem broja žica koje ulaze u vrata prtljažnika.

No, izazov leži u okruženju. Vrata prtljažnika sklona su nakupljanju prljavštine, posebno na vozilima koja se često koriste u lošim vremenskim uvjetima ili izvan ceste. Električni kontakti na tim mjestima morali bi biti dobro zaštićeni i imati mogućnost samočišćenja kako bi ostali pouzdani tijekom vremena. U suprotnom, cijeli sustav mogao bi zakazati zbog nečeg tako banalnog kao što je sloj prašine.

Iako je koncept pametan, njegova praktična i pouzdana primjena mogla bi zahtijevati značajan napor od strane Mercedesovog tima za istraživanje i razvoj. Takva investicija možda neće doći brzo, pa je teško zamisliti da će se ovo rješenje uskoro pojaviti u serijskoj proizvodnji.