Od grijanih pojaseva do pametnog ovjesa: Mercedesova S-klasa ima 2.700 novih dijelova

U sklopu priprema za 140. obljetnicu izuma automobila, Mercedes-Benz je javnosti pružio ekskluzivan prvi pogled na novu, potpuno obnovljenu, S-klasu. Izvršni direktor tvrtke, Ola Källenius, naglasio je kako se radi o dosad najznačajnijem osvježenju ovog kultnog modela, pri čemu je više od 50% vozila, odnosno preko 2.700 pojedinačnih dijelova, potpuno promijenjeno ili rafinirano.

Podaci o rupama na cesti u "oblaku"

Vanjski dizajn donosi poznatu prestižnu prednju masku s osvijetljenom zvijezdom kao skulpturom na poklopcu motora te nova, precizna i inteligentna svjetla. Ključna tehnološka inovacija u području udobnosti je napredni ovjes Airmatic koji koristi tehnologiju računalnog oblaka. Naime, svako vozilo šalje informacije o neravninama na cesti u zajedničku mrežu, omogućujući automobilima koji dolaze iza njega da unaprijed prilagode svoj ovjes i bolje reagiraju na neravnine.

U unutrašnjosti, pak, fokus nove S-klase usmjeren je na iskustvo vožnje na stražnjem sjedalu, koje Källenius opisuje kao "utočište za legende". Kabina je dizajnirana kao multifunkcionalni prostor koji služi kao ured, koncertna dvorana sa sustavom Dolby Atmos ili luksuzni dnevni boravak, pružajući putnicima osjećaj da "lebde iznad tla".

Od neuobičajenih dodataka za udobnost ističu se grijani sigurnosni pojasevi, koji će imati dvostruku ulogu – bit će ih udobnije privezati na sebe u hladnom dijelu godine, ali će putnici s njima biti motiviraniji sa sebe skinuti suvišnu zimsku odjeću, čime će pojas bolje prianjati uz njihova tijela i omogućiti im sigurniju vožnju. Grijani sigurnosni pojas inovacija je njemačkog ZF-a, a nova verzija posebno je prilagođena električnim vozilima, jer je štedljivija pri potrošnji energije. Unatoč tome, od -5°C do 40°C zagrije se za samo dvije minute.

Na polju sigurnosti i digitalizacije, nova S-klasa uvodi potpuno novi operacijski sustav MB.OS razvijen iz temelja, čime se postavlja nova digitalna infrastruktura vozila. Uz povijesno naslijeđe inovacija poput ABS-a i zračnih jastuka, novi model ide korak dalje te je već spreman za autonomnu vožnju četvrte razine (L4), čiji se pilot-projekti već testiraju na prometnicama. Svjetska premijera nove S-klase zakazana je za 29. siječnja.