Od grijanih pojaseva do pametnog ovjesa: Mercedesova S-klasa ima 2.700 novih dijelova

Direktor Mercedes-Benza Ola Källenius predstavio je najopsežnije osvježenje u povijesti S-klase, ističući napredni operativni sustav, inteligentni ovjes i beskompromisni fokus na udobnost putnika

Autonet.hr petak, 23. siječnja 2026. u 12:00

U sklopu priprema za 140. obljetnicu izuma automobila, Mercedes-Benz je javnosti pružio ekskluzivan prvi pogled na novu, potpuno obnovljenu, S-klasu. Izvršni direktor tvrtke, Ola Källenius, naglasio je kako se radi o dosad najznačajnijem osvježenju ovog kultnog modela, pri čemu je više od 50% vozila, odnosno preko 2.700 pojedinačnih dijelova, potpuno promijenjeno ili rafinirano.

Podaci o rupama na cesti u "oblaku"

Vanjski dizajn donosi poznatu prestižnu prednju masku s osvijetljenom zvijezdom kao skulpturom na poklopcu motora te nova, precizna i inteligentna svjetla. Ključna tehnološka inovacija u području udobnosti je napredni ovjes Airmatic koji koristi tehnologiju računalnog oblaka. Naime, svako vozilo šalje informacije o neravninama na cesti u zajedničku mrežu, omogućujući automobilima koji dolaze iza njega da unaprijed prilagode svoj ovjes i bolje reagiraju na neravnine.

U unutrašnjosti, pak, fokus nove S-klase usmjeren je na iskustvo vožnje na stražnjem sjedalu, koje Källenius opisuje kao "utočište za legende". Kabina je dizajnirana kao multifunkcionalni prostor koji služi kao ured, koncertna dvorana sa sustavom Dolby Atmos ili luksuzni dnevni boravak, pružajući putnicima osjećaj da "lebde iznad tla".

Od neuobičajenih dodataka za udobnost ističu se grijani sigurnosni pojasevi, koji će imati dvostruku ulogu – bit će ih udobnije privezati na sebe u hladnom dijelu godine, ali će putnici s njima biti motiviraniji sa sebe skinuti suvišnu zimsku odjeću, čime će pojas bolje prianjati uz njihova tijela i omogućiti im sigurniju vožnju. Grijani sigurnosni pojas inovacija je njemačkog ZF-a, a nova verzija posebno je prilagođena električnim vozilima, jer je štedljivija pri potrošnji energije. Unatoč tome, od -5°C do 40°C zagrije se za samo dvije minute.

Na polju sigurnosti i digitalizacije, nova S-klasa uvodi potpuno novi operacijski sustav MB.OS razvijen iz temelja, čime se postavlja nova digitalna infrastruktura vozila. Uz povijesno naslijeđe inovacija poput ABS-a i zračnih jastuka, novi model ide korak dalje te je već spreman za autonomnu vožnju četvrte razine (L4), čiji se pilot-projekti već testiraju na prometnicama. Svjetska premijera nove S-klase zakazana je za 29. siječnja.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi