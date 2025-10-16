Ovako će izgledati nova Toyota Corolla, uz potpuni zaokret u dizajnu

Toyota je zaintrigirala automobilsku javnost objavom prvih fotografija novog konceptnog vozila koje nagovještava budućnost dugovječne Corolle. Koncept, koji će službeno biti predstavljen na nadolazećem Tokyo Motor Showu krajem mjeseca, predstavlja radikalan dizajnerski odmak od aktualne, dvanaeste generacije Corolle, lansirane 2018. godine i već spremne za sveobuhvatan redizajn.

Nova era za Corollu

Iako iz Toyote još nisu objavili tehničke detalje, neki su odmah na prvim slikama primijetili poklopac priključka za punjenje na prednjem blatobranu – što sugerira da se radi o plug-in hibridu ili potpuno električnom automobilu. Futuristički dizajn oblikovan je s ciljem maksimalne aerodinamičke učinkovitosti, što je vidljivo iz zakrivljene linije krova i integriranih ručki na vratima, a limuzinskim oblikom pomalo podsjeća i na njihov model Mirai, s vodikovim pogonom.

Prednjim dijelom dominira dorađena verzija Toyotinog aktualnog dizajna s Priusa, s LED trakom koja se protežu cijelom širinom maske, koja je "zatvorena" kao kod električnih modela. Stražnji kraj u sedan izvedbi definiran je integriranim spojlerom, oštrim linijama te stražnjim svjetlima također pune širine.

Prve fotografije objavljene su u sklopu teaser kampanje nazvane "To You, Toyota", najavljujući službenu premijeru koja se očekuje kasnije ovog mjeseca u Tokiju. Iako je sada predstavljen kao limuzina, očekuje se da će se izgled prednjeg kraja prenijeti i na ostale karoserijske izvedbe, koje će vjerojatno također biti dostupne, u skladu s tradicijom ovog modela.