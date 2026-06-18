Peugeot slavi stogodišnjicu na Le Mansu uz ekskluzivnu GT seriju

Francuska marka obilježava stogodišnjicu od svog prvog nastupa na kultnoj utrci izdržljivosti lansiranjem posebne serije niza modela u prepoznatljivim crnim i plavim tonovima

Autonet.hr četvrtak, 18. lipnja 2026. u 06:00

Francuska marka Peugeot, dio koncerna Stellantis, službeno je objavila ekskluzivnu suradnju s organizacijom utrke 24 sata Le Mansa kako bi obilježila stotu obljetnicu svojeg prvog sudjelovanja u ovom povijesnom natjecanju. Partnerstvo spaja dvije automobilske legende koje dijele jednake vrijednosti poput tehnološke inovacije, izdržljivosti i francuskog prestiža, a njihova suradnja dolazi, navode, kao prirodni savez vođen zajedničkim ambicijama, ustrajnošću i izražavanjem bogatog francuskog nasljeđa.

Natjecateljski duh duboko je utkan u sam DNA Peugeota, koji je još 1894. godine sudjelovao u prvoj utrci u povijesti moto sporta, Pariz-Rouen, koja je također bila utrka izdržljivosti. Na samoj utrci 24 sata Le Mansa francuski je proizvođač debitirao 1926. godine, u njezinom tek četvrtom izdanju. Točno stotinu godina i tri povijesne pobjede kasnije, marka ostaje ključni akter na ovoj stazi, što potvrđuje i sudjelovanje dvaju prototipa Peugeot 9X8 u najjačoj Hypercar kategoriji na ovogodišnjem izdanju utrke.

Ekskluzivna serija

Kao izravnu proslavu ove velike obljetnice, marka na tržište donosi posebnu seriju pod nazivom "PEUGEOT 24 HOURS OF LE MANS". Ova limitirana edicija bit će dostupna na širokoj paleti cestovnih modela, točnije na vozilima Peugeot 208, 308, 408, 3008 i 5008, čime se kupcima omogućuje odabir modela koji najbolje odgovara njihovim potrebama.

Dizajn ove slavljeničke serije bit će potpuno jedinstven te će dodatno naglasiti prepoznatljiv sportski karakter marke. Vizualni identitet vozila spajat će elegantnu, duboku crnu boju sa službenom, prepoznatljivom plavom nijansom utrke 24 sata Le Mansa. Cijela serija bit će tehnički i estetski utemeljena na vrhunskoj GT razini opreme, što podrazumijeva iznimno profinjenu završnu obradu i bogat paket opreme.

Ipak, svi detalji o pogonskim sklopovima i točnim tehničkim specifikacijama za sada ostaju tajna. Proizvođač je potvrdio kako će sve pojedinosti o motorizaciji i performansama javnosti otkriti tek uoči komercijalnog lansiranja serije, koje je zakazano za vrijeme održavanja idućeg izdanja utrke 24 sata Le Mansa sljedeće godine.

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