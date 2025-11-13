Pirellijeve pametne gume ne pomažu samo vozačima, već i gradovima u održavanju cesta

Pirellijeva Cyber Tire tehnologija, prvotno razvijena za superautomobile, sada pronalazi novu primjenu u praćenju stanja cesta i integraciji s pametnim prometnim sustavima za veću sigurnost

Foto: Pirelli
Prema pisanju portala Ars Technica, tehnologija koja je započela kao ekskluzivna značajka na superautomobilima poput McLarena uskoro bi mogla postati ključan dio pametne prometne infrastrukture. Riječ je o Pirellijevoj Cyber gumi, gumi opremljenoj senzorima koja ne komunicira samo s automobilom, već i sa svijetom oko sebe.

U početku, Cyber guma zamišljena je kao napredna alternativa klasičnim sustavima za nadzor tlaka (TPMS). Ugrađeni senzor bežično šalje podatke o tlaku i temperaturi, ali i specifične informacije o samoj gumi, izravno u računalo automobila putem Bluetootha. No, Pirelli je u suradnji s Paganijem otišao korak dalje. Njihov model Utopia koristi podatke iz Cyber guma kako bi prilagodio rad ABS-a i sustava za kontrolu stabilnosti (ESC) točno onom tipu gume koji je montiran. To je golem korak naprijed, jer se ti sustavi danas u pravilu kalibriraju jednako, neovisno o tome vozite li na ljetnim gumama visokih performansi ili na zimskim gumama potpuno drugačijih svojstava.

Iako se to dosad činilo kao briga isključivo za vlasnike egzotičnih automobila, partnerstvo s tvrtkom Bosch, koja je radila na integraciji za Pagani, otvara vrata i drugim proizvođačima. Nedavno je i Aston Martin najavio usvajanje ove tehnologije. Piero Misani, tehnički direktor Pirellija, potvrdio je da su brojni projekti u naprednoj fazi.

"Već radimo na dva projekta u Europi i dva u Kini, a uskoro kreću i novi u Engleskoj i Koreji", izjavio je Misani, dodavši kako su nedavna testiranja jednog europskog proizvođača pokazala "dramatično poboljšanje stabilnosti i trakcije". Ne radi se samo o brojkama, poput skraćivanja zaustavnog puta za dva ili tri metra, već i o osjetno boljem osjećaju u vožnji, što je vozačima jednako važno.

No, priča postaje još zanimljivija kada se odmaknemo od performansi pojedinog automobila i pogledamo širu sliku. Pametne gume sada služe i općem dobru. U talijanskoj regiji Apuliji proveden je pilot-projekt gdje su Cyber gumama opremljena flotna vozila kako bi se iz prikupljenih podataka procijenilo stanje kolnika. U suradnji sa švedskim startupom Univrses, Pirelli spaja podatke sa senzora u gumama s podacima s kamera.

"Kamera može uočiti rupu na cesti koju vozač instinktivno izbjegne, pa senzor u gumi ne zabilježi ništa. S druge strane, guma može osjetiti pukotine koje kamera vidi, ali ne može procijeniti njihovu dubinu niti utjecaj na stabilnost vozila. Spajanjem tih dvaju izvora podataka dobivamo cjelovitu i preciznu sliku stanja ceste“, objasnio je Misani.

Sljedeći korak je nacionalni program u Italiji. Cilj više nije samo slanje informacija u automobil, već aktivno upravljanje prometnim informacijama.

"Na nekim cestama moguće je mijenjati ograničenje brzine ovisno o uvjetima. Ako naš sustav detektira akvaplaning na određenom kilometru, možemo poslati upozorenje i automatski smanjiti dopuštenu brzinu na toj dionici", zaključuje Misani.



