Pirellijeve pametne gume ne pomažu samo vozačima, već i gradovima u održavanju cesta
Pirellijeva Cyber Tire tehnologija, prvotno razvijena za superautomobile, sada pronalazi novu primjenu u praćenju stanja cesta i integraciji s pametnim prometnim sustavima za veću sigurnost
Prema pisanju portala Ars Technica, tehnologija koja je započela kao ekskluzivna značajka na superautomobilima poput McLarena uskoro bi mogla postati ključan dio pametne prometne infrastrukture. Riječ je o Pirellijevoj Cyber gumi, gumi opremljenoj senzorima koja ne komunicira samo s automobilom, već i sa svijetom oko sebe.
U početku, Cyber guma zamišljena je kao napredna alternativa klasičnim sustavima za nadzor tlaka (TPMS). Ugrađeni senzor bežično šalje podatke o tlaku i temperaturi, ali i specifične informacije o samoj gumi, izravno u računalo automobila putem Bluetootha. No, Pirelli je u suradnji s Paganijem otišao korak dalje. Njihov model Utopia koristi podatke iz Cyber guma kako bi prilagodio rad ABS-a i sustava za kontrolu stabilnosti (ESC) točno onom tipu gume koji je montiran. To je golem korak naprijed, jer se ti sustavi danas u pravilu kalibriraju jednako, neovisno o tome vozite li na ljetnim gumama visokih performansi ili na zimskim gumama potpuno drugačijih svojstava.
Iako se to dosad činilo kao briga isključivo za vlasnike egzotičnih automobila, partnerstvo s tvrtkom Bosch, koja je radila na integraciji za Pagani, otvara vrata i drugim proizvođačima. Nedavno je i Aston Martin najavio usvajanje ove tehnologije. Piero Misani, tehnički direktor Pirellija, potvrdio je da su brojni projekti u naprednoj fazi.
"Već radimo na dva projekta u Europi i dva u Kini, a uskoro kreću i novi u Engleskoj i Koreji", izjavio je Misani, dodavši kako su nedavna testiranja jednog europskog proizvođača pokazala "dramatično poboljšanje stabilnosti i trakcije". Ne radi se samo o brojkama, poput skraćivanja zaustavnog puta za dva ili tri metra, već i o osjetno boljem osjećaju u vožnji, što je vozačima jednako važno.
No, priča postaje još zanimljivija kada se odmaknemo od performansi pojedinog automobila i pogledamo širu sliku. Pametne gume sada služe i općem dobru. U talijanskoj regiji Apuliji proveden je pilot-projekt gdje su Cyber gumama opremljena flotna vozila kako bi se iz prikupljenih podataka procijenilo stanje kolnika. U suradnji sa švedskim startupom Univrses, Pirelli spaja podatke sa senzora u gumama s podacima s kamera.
"Kamera može uočiti rupu na cesti koju vozač instinktivno izbjegne, pa senzor u gumi ne zabilježi ništa. S druge strane, guma može osjetiti pukotine koje kamera vidi, ali ne može procijeniti njihovu dubinu niti utjecaj na stabilnost vozila. Spajanjem tih dvaju izvora podataka dobivamo cjelovitu i preciznu sliku stanja ceste“, objasnio je Misani.
Sljedeći korak je nacionalni program u Italiji. Cilj više nije samo slanje informacija u automobil, već aktivno upravljanje prometnim informacijama.
"Na nekim cestama moguće je mijenjati ograničenje brzine ovisno o uvjetima. Ako naš sustav detektira akvaplaning na određenom kilometru, možemo poslati upozorenje i automatski smanjiti dopuštenu brzinu na toj dionici", zaključuje Misani.