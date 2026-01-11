Porsche priznaje da su napravili grešku s električnim Macanom, ali ju žele ispraviti

Bivši šef Porschea otvoreno priznaje pogrešku s električnim Macanom i još jednom najavljuje dolazak benzinskog crossovera koji će se smjestiti ispod Cayennea

Mnogi proizvođači automobila preispituju svoje strategije za električna vozila. Za neka imena lako je slegnuti ramenima i reći da su vjerojatno zagrizli više nego što su mogli prožvakati. Stellantis se, primjerice, muči s dosljednim usmjeravanjem svojih EV planova. No, nisu samo uobičajeni sumnjivci ti koji rade zaokrete.

S druge strane te medalje nalazi se Porsche, koji se, poput Stellantisa i drugih velikih brendova, sada naglo povlači od svojih isključivo električnih planova. Bivši izvršni direktor brenda otvoreno je priznao da je odluka o pretvaranju Macana u isključivo električni model bila pogreška, a Porsche već ima planove kako ispraviti taj propust.

Pogreška u strategiji za Macan

Bivši izvršni direktor Oliver Blume, koji je odstupio s dužnosti s početkom 2026. godine, otkrio je da je pretvaranje sljedeće generacije Macana u isključivo električni model bila greška.

„Pogriješili smo s Macanom“, rekao je Blume u razgovoru za Frankfurter Allgemeine Zeitung, osvrćući se na Porscheovu odluku iz 2019. godine o umirovljenju benzinskog Macana u korist potpuno električnog modela.

Iako se puristima nije svidio EV kada je lansiran početkom 2024., mnogi su smatrali da je većini kupaca Macana važnija značka od motora. Međutim, slabljenje potražnje za skupim luksuznim električnim vozilima i regulatorne prepreke učinile su potpuno električni Macan težim za prodaju nego što su neki očekivali. Blume je priznao da je naknadna pamet uvijek najtočnija.

"Na temelju tadašnjih podataka, donijeli bismo istu odluku, ali današnja situacija je drugačija. Odgovaramo dodavanjem motora s unutarnjim izgaranjem i hibrida“, rekao je Blume.

Što dolazi nakon električnog Macana?

Porsche sada planira ponovno uvesti kompaktni crossover s benzinskim motorom, ali se on neće zvati Macan. Novi model, koji stiže najkasnije do 2028. godine, zauzet će isti segment ispod SUV-a Cayennea i očekuje se da će koristiti platformu Premium Platform Combustion (PPC) Volkswagen Grupe, na kojoj se temelji i Audi Q5. Blume je još prije nadolazeći crossover opisao kao "vrlo, vrlo tipičan Porsche" i namjerno različit od električnog Macana.

No, pogreška s Macanom nije jedina kojom se brend bavi. Porsche je također potvrdio da će budući sportski automobili serije 718, koji su prvotno trebali postati isključivo električni, nuditi i opcije s motorima s unutarnjim izgaranjem te hibridne varijante.