Posljednji Bugatti Bolide dovršen je kao posveta legendarnom modelu Type 35

Proizvodnjom posljednjeg od ukupno 40 primjeraka Bolidea, Bugatti zaključuje projekt započet 2021. godine. Finalni automobil dio je osobne trilogije dugogodišnjeg klijenta i posveta trkaćoj povijesti marke

Autonet.hr četvrtak, 4. prosinca 2025. u 05:45

U Molsheimu je nedavno dovršen i kupcu isporučen posljednji primjerak modela Bugatti Bolide, čime je službeno označeno zatvaranje jednog od najambicioznijih poglavlja u novijoj povijesti te marke. Ovaj trenutak predstavlja kulminaciju projekta koji je započeo u kolovozu 2021. godine s jasnom misijom: pretvoriti konceptualnu viziju u serijsku stvarnost, poštujući pritom bogato nasljeđe Bugattija. Cilj inženjera bio je stvoriti trkaći automobil koji redefinira granice performansi, ali ostaje dostupan i vozačima entuzijastima, tzv. "gentleman racerima", uz zadržavanje vrhunskog iskustva i za profesionalne vozače.

Rigorozna testiranja

Razvojni put bio je obilježen rigoroznim procesima i težnjom ka savršenstvu. Dizajn je finaliziran 2022. godine, dok je inženjerski dio posla zaključen početkom 2023., nakon tisuća sati analiza i estetskih dorada. Ključna točka provjere dogodila se na stazi Le Mans 2023. godine, na stotu obljetnicu te legendarne utrke, gdje je službeni vozač Bugattija, Andy Wallace, postigao brzinu od 350 km/h.

Nakon toga uslijedila je faza intenzivnog testiranja koja je trajala do početka 2024., a uključivala je brojne testne vožnje kako bi se osigurala besprijekorna kvaliteta svakog od 40 proizvedenih primjeraka. Iako su performanse bile u središtu razvoja, Bugatti je inzistirao na tome da proizvodna kvaliteta mora odgovarati estetici i standardima po kojima je marka poznata.

Posveta povijesnom nasljeđu

Posljednji proizvedeni Bolide nosi posebnu simboliku jer ga je naručio dugogodišnji prijatelj marke i kolekcionar. Specifikacije ovog automobila izravno su nadahnute vlasnikovim povijesnim modelom Bugatti Type 35, čime se povezuje trkaća izvrsnost Ettorea Bugattija s modernim W16 performansama. Ovaj automobil ujedno dovršava vlasnikovu "trilogiju", s obzirom na to da kupac posjeduje i posljednji proizvedeni Veyron Grand Sport u istoj shemi boja.

Finalni primjerak karakterizira specifična kombinacija boja "Black Blue" i "Special Blue Lyonnais" na vanjštini, dok unutrašnjost krase "Lake Blue" Alcantara i šavovi u nijansi nazvanoj "Light Blue Sport". Svaki detalj, uključujući francusku zastavu na boku, odražava strast prema motosportu. Isporuka je obilježena malenim okupljanjem u Molsheimu, čime je proslavljen ne samo završetak ovog inženjerskog pothvata, već i odnos povjerenja između marke i njezinih najvjernijih klijenata. Ovim činom, Bolide ostaje zabilježen kao svjedočanstvo inovacije vođene nasljeđem, a Bugatti svoje ljude preusmjerava u dovršetak razvoja nadolazećeg modela Tourbillon.



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi