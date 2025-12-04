Posljednji Bugatti Bolide dovršen je kao posveta legendarnom modelu Type 35

U Molsheimu je nedavno dovršen i kupcu isporučen posljednji primjerak modela Bugatti Bolide, čime je službeno označeno zatvaranje jednog od najambicioznijih poglavlja u novijoj povijesti te marke. Ovaj trenutak predstavlja kulminaciju projekta koji je započeo u kolovozu 2021. godine s jasnom misijom: pretvoriti konceptualnu viziju u serijsku stvarnost, poštujući pritom bogato nasljeđe Bugattija. Cilj inženjera bio je stvoriti trkaći automobil koji redefinira granice performansi, ali ostaje dostupan i vozačima entuzijastima, tzv. "gentleman racerima", uz zadržavanje vrhunskog iskustva i za profesionalne vozače.

Rigorozna testiranja

Razvojni put bio je obilježen rigoroznim procesima i težnjom ka savršenstvu. Dizajn je finaliziran 2022. godine, dok je inženjerski dio posla zaključen početkom 2023., nakon tisuća sati analiza i estetskih dorada. Ključna točka provjere dogodila se na stazi Le Mans 2023. godine, na stotu obljetnicu te legendarne utrke, gdje je službeni vozač Bugattija, Andy Wallace, postigao brzinu od 350 km/h.

Nakon toga uslijedila je faza intenzivnog testiranja koja je trajala do početka 2024., a uključivala je brojne testne vožnje kako bi se osigurala besprijekorna kvaliteta svakog od 40 proizvedenih primjeraka. Iako su performanse bile u središtu razvoja, Bugatti je inzistirao na tome da proizvodna kvaliteta mora odgovarati estetici i standardima po kojima je marka poznata.

Posveta povijesnom nasljeđu

Posljednji proizvedeni Bolide nosi posebnu simboliku jer ga je naručio dugogodišnji prijatelj marke i kolekcionar. Specifikacije ovog automobila izravno su nadahnute vlasnikovim povijesnim modelom Bugatti Type 35, čime se povezuje trkaća izvrsnost Ettorea Bugattija s modernim W16 performansama. Ovaj automobil ujedno dovršava vlasnikovu "trilogiju", s obzirom na to da kupac posjeduje i posljednji proizvedeni Veyron Grand Sport u istoj shemi boja.

Finalni primjerak karakterizira specifična kombinacija boja "Black Blue" i "Special Blue Lyonnais" na vanjštini, dok unutrašnjost krase "Lake Blue" Alcantara i šavovi u nijansi nazvanoj "Light Blue Sport". Svaki detalj, uključujući francusku zastavu na boku, odražava strast prema motosportu. Isporuka je obilježena malenim okupljanjem u Molsheimu, čime je proslavljen ne samo završetak ovog inženjerskog pothvata, već i odnos povjerenja između marke i njezinih najvjernijih klijenata. Ovim činom, Bolide ostaje zabilježen kao svjedočanstvo inovacije vođene nasljeđem, a Bugatti svoje ljude preusmjerava u dovršetak razvoja nadolazećeg modela Tourbillon.