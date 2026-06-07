Prvi pogled na novi Hyundai i20 otkriva redizajnirani prednji kraj

Jedan od popularnijih Hyundaijevih modela, i20, uskoro dobiva novo ruho, a tvrtka je sada otkrila i kako će izgledati prednji kraj

Hyundai je objavio prvi pogled na novu generaciju modela i20, a najveća novost odmah je vidljiva na prednjem dijelu vozila. Posebnu pozornost privlače nova LED dnevna svjetla u obliku slova Y, koja mnoge podsjećaju na dizajnerski potpis viđen na sportskom modelu Lamborghini Revuelto.

Vidljivo je i da su prednja svjetla povezana tankom svjetlosnom trakom koja se proteže preko cijelog prednjeg dijela vozila, što je također sada poprilično popularan trend u automobilskoj industriji.

Osim novog prednjeg dijela, očekuje se da će i20 dobiti nešto kockastiji izgled, novu liniju krova i izraženije uglate bočne prozore. Unatoč promjenama u dizajnu, dimenzije bi trebale ostati vrlo slične aktualnom modelu.

Detalji o unutrašnjosti za sada nisu poznati, no očekuje se da će novi i20 preuzeti Hyundaijev najnoviji infotainment sustav Pleos Connect s velikim središnjim zaslonom nalik tabletu. Taj je sustav nedavno debitirao u električnom modelu Ioniq 3, a postupno bi trebao postati standard u većini novih Hyundaijevih modela.

U ovom trenutku nije poznato kada će Hyundai službeno predstaviti novi i20.