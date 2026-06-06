"Radikalno jednostavan": Audi Nuvolari najsnažniji je model te marke ikad

Novi Audijev superautomobil Nuvolari limitiran na 499 primjeraka, donosi revolucionarni hibridni pogon od 1.001 KS, aktivnu aerodinamiku i tehnološka rješenja inspirirana Formulom 1

Autonet.hr subota, 6. lipnja 2026. u 10:18

Audi je uoči VN Monaka službeno predstavio model Nuvolari, svoj prvi superautomobil s hibridnim pogonom visokih performansi. Izrađen je na tehnološkoj osnovi modela Lamborghini Temerario, a proizvodnja će mu biti strogo ograničena na 499 primjeraka. S maksimalnom snagom od 1.001 KS (736 kW) i najvećom brzinom koja prelazi 350 km/h, Nuvolari preuzima titulu najsnažnijeg i najbržeg serijskog vozila u povijesti marke iz Ingolstadta.

Moćan kao Lamborghini

Automobil ujedno predstavlja i prvi serijski model oblikovan prema novoj dizajnerskoj filozofiji marke, u čijem je središtu koncept "radikalne jednostavnosti", a karakteriziraju ga monolitni volumen, snažan stav i vanjska boja titanija, koja se koristi i na Audijevu bolidu Formule 1.

Hibridni pogonski sklop kombinira 4,0-litreni V8 biturbo motor snage 588 kW (800 KS), koji postiže do 10.000 okretaja u minuti, s tri električna motora s aksijalnim tokom od kojih svaki razvija 110 kW. Dva uljem hlađena elektromotora smještena su na prednjoj osovini i isporučuju do 2.150 Nm okretnog momenta, dok je treći integriran između V8 motora i mjenjača. Litij-ionska baterija ima bruto kapacitet od 7,3 kWh. Ova konfiguracija omogućuje ubrzanje od 0 do 100 km/h za samo 2,6 sekundi, dok brzinu od 200 km/h vozilo postiže za 6,8 sekundi.

Tehnologija iz Formule 1

Pogon na sva četiri kotača evoluirao je u sustav quattro predictive ride, koji proaktivno djeluje prije eventualnog gubitka prianjanja u zavojima. Sustav neprekidno analizira podatke sa senzora, uključujući kut upravljača, ubrzanje, zanošenje i razinu prianjanja, te precizno raspoređuje okretni moment uz ciljane intervencije kočnica. Vozačima su na raspolaganju četiri načina rada podesiva putem kontrola na upravljaču: E-Hybrid za potpuno električnu vožnju, Balanced, Dynamic te Dynamic+. Za zahtjevne uvjete na stazi dostupan je i Track Mode s postavkama od Wet i Dry do Race i potpunog isključenja kontrole proklizavanja.

Konstrukcija vozila temelji se na tehnologiji Audi Space Frame u kombinaciji s vanjštinom od ugljikovih vlakana, što se primjenjuje po prvi put u povijesti marke. Gotovo sve komponente karoserije izrađene su od polimera ojačanog ugljičnim vlaknima, proizvodnog procesa "posuđenog" iz Formule 1. On omogućava izradu složenih geometrijskih oblika, poput skrivenog S-duct kanala koji usmjerava zrak kroz elemente šasije.

Aktivna aerodinamika i DRS

Aktivna aerodinamika, razvijena uz povratne informacije Audijevih vozača Formule 1, automatski prilagođava potisnu silu (downforce) i otpor zraka. Središnji element sustava je prilagodljivi stražnji spojler s tri konfiguracije, koji u najagresivnijoj varijanti generira više od 400 kg potisne sile. Na ravnim dijelovima staze vozač može ručno aktivirati sustav smanjenja otpora zraka (DRS) preko tipke na upravljaču. Kočioni sustav Audi Ceramic Pro koristi motorsport kočioni sustav brake-by-wire i diskove od dugih karbonskih vlakana, s hlađenjem koje odvodi do 21 posto više topline. Sustav ima kapacitet apsorpcije energije do 2,8 megavata, što je na razini bolida Formule 1.

Unutrašnjost vozila u potpunosti je podređena vozaču, s reduciranom arhitekturom i kontrolama pozicioniranima izravno u vidnom polju. Digitalni zasloni i fizičke kontrole, uključujući okvir središnjeg zaslona od eloksiranog aluminija, prate strogu funkcionalnu logiku. Kabina je vizualno podijeljena u dvije zone: prednji dio je izveden u tamnom tonu radi poticanja koncentracije, dok stražnji dio uvodi svjetliju nijansu. Sportska sjedala s karbonskom strukturom dodatno smanjuju masu vozila i pružaju čvrst bočni oslonac.

Početna cijena Nuvolarija bit će oko 600.000 eura za njemačko tržište, a prve isporuke najavljene su za prvu polovicu 2027. godine.

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