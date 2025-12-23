Rast prodaje automobila u Europi peti mjesec zaredom, električna vozila dominiraju

Registracije novih automobila u Europi porasle su i u studenom, peti mjesec zaredom. Prodaja električnih vozila bilježi snažan skok, dok se tržište i dalje suočava s izazovima poput visokih cijena i ekonomske neizvjesnosti

Registracije novih automobila u Europi zabilježile su rast peti mjesec zaredom u studenom, čime je regija na putu četvrte uzastopne godine rasta predvođenog elektrificiranim modelima. Prema podacima koje je objavilo Europsko udruženje proizvođača automobila, kupci su registrirali 2,4 posto više vozila u odnosu na prethodnu godinu, s ukupnom prodajom od 1,08 milijuna vozila u mjesecu.

Električna vozila kao pokretač rasta

Među najvećim tržištima, Španjolska i Njemačka zabilježile su najveći rast, dok je Italija stagnirala. Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo zabilježile su blagi pad. Prodaja potpuno električnih vozila skočila je za 37 posto, nadmašivši rast plug-in hibrida koji je iznosio 34 posto, i to po prvi put od ožujka. Potražnju snažno potiču novi, cjenovno pristupačniji baterijski modeli poput Citroëna ë-C3 i Renaulta 5 E-Tech. Ovaj rast uspješno je kompenzirao pad registracija vozila na benzinski pogon diljem regije.

Proizvođači poput Volkswagena, BYD-a i Renaulta povećali su svoj tržišni udio u segmentu električnih vozila na štetu Tesle, BMW-a i Mercedesa. Proizvođači masovnih modela šire svoju ponudu cjenovno pristupačnijih vozila. Renault će, nakon popularnog gradskog automobila 5 E-Tech, sljedeće godine započeti s prodajom električnog Twinga, čija će cijena biti manja od 20.000 €.

Izazovi i neizvjesna budućnost

Dugoročni izgledi za prodaju električnih vozila u Europi mijenjaju se nakon što je Europska komisija predložila ukidanje efektivne zabrane prodaje novih automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem od 2035. godine. Planovi još moraju proći nekoliko prepreka prije nego što se finaliziraju novi ciljevi smanjenja emisija CO2 voznih parkova. Nekoliko država članica Europske unije već je signaliziralo da će se zalagati za dodatne promjene, posebno u pogledu tretmana plug-in hibrida i mehanizama usklađenosti.

Očekuje se da će planirani vladini poticaji za prodaju električnih vozila u Njemačkoj i Španjolskoj imati pozitivan utjecaj u nadolazećoj godini. Postoje i svjetlije točke za gospodarstvo regije, s obzirom na to da se očekuje kako će potrošači potaknuti rast u vrijeme kada globalne trgovinske napetosti štete izvozu. Prošlog tjedna, dužnosnici Europske središnje banke podigli su prognoze rasta za sljedeće dvije godine.

Ipak, iako to donosi olakšanje automobilskoj industriji, potražnja diljem Europe još se nije oporavila na razine prije pandemije. Cijene rastu, a kupci odgađaju kupnju zbog skoka troškova života.