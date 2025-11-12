Renault Megane i Scenic vraćaju se benzinskim motorima

Čini se kako potpuno električna budućnost ipak neće stići onoliko brzo koliko su neki proizvođači predviđali. Samo tri godine nakon što je Renault hrabro transformirao svoje obiteljske ikone Megane i Scenic u isključivo električne modele, francuski div najavljuje novi strateški zaokret. Prema informacijama koje prenosi Carscoops, iduća generacija ovih modela, koja se očekuje prije kraja desetljeća, ponovno će pod poklopcem motora imati benzinski agregat.

Što slijedi za Megane i Scenic?

Ova promjena smjera dolazi kao odgovor na tržišnu realnost. Dok su se manji električni modeli poput Renaulta 4 i 5 pokazali kao pun pogodak, veći i skuplji Megane E-Tech bilježi prodajne rezultate ispod očekivanja. To je u razgovoru za magazin Auto Express potvrdio i novi izvršni direktor Renault Grupe, Francois Provost.

"Veći automobili jedan su od naših prioriteta," izjavio je Provost, najavljujući novu platformu koja će objediniti sljedeće generacije modela Megane, Scenic, Austral, Espace i Rafale. Ta platforma omogućit će fleksibilnost u izboru pogonskih sklopova.

Cilj nije napustiti električni pogon, već ojačati tržišnu poziciju nudeći kupcima više opcija, posebice onima koji još uvijek nisu spremni u potpunosti prijeći na struju.

"Smatramo da, ako usvajanje električnih vozila ne bude brzo kako se očekivalo, ponudu možemo upotpuniti rješenjima poput 'range extendera' ili plug-in hibrida. Upravo na tome radimo," objašnjava Provost.

Od te dvije opcije, čini se da prednost ima rješenje s "range extenderom", slično Nissanovom e-Power sustavu. Kod takvog pogona, benzinski motor služi isključivo kao generator za punjenje baterije i nikada izravno ne pokreće kotače, čime se osigurava uglađena vožnja karakteristična za električna vozila, ali bez brige o dosegu.

Osvježenje u međuvremenu

Budući da su nove generacije s benzinskim motorima udaljene od nas još nekoliko godina, Renault priprema i kratkoročni plan za poticanje prodaje aktualnog Meganea. Prvi korak je redizajn, a kamuflirani prototipovi osvježene verzije već su viđeni na testiranjima.

Druga, vjerojatno i važnija novost, jest ugradnja veće baterije. Trenutna verzija s baterijom od 60 kWh nudi skroman doseg od 459 km. Očekuje se da bi Megane mogao preuzeti baterijski paket od 87 kWh iz većeg Scenica, što bi doseg povećalo na solidnih 615 km ili pak bateriju od 75 kWh iz sestrinskog Nissana Leafa, koja osigurava doseg od 488 km.