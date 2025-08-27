Renault predstavio novi jeftini SUV Kiger, ali nažalost samo za Indiju

Novi kompaktni SUV za indijsko tržište donosi osvježeni vanjski i unutarnji dizajn, napredne tehnologije te značajno poboljšani sigurnosni paket sa 6 zračnih jastuka kao standardnom opremom

Autonet.hr srijeda, 27. kolovoza 2025. u 09:15

Renault Indija, podružnica francuskog proizvođača automobila Renault, službeno je predstavila novi model Kiger, razvijen pod filozofijom "rethink performance". Ovaj sub-kompaktni SUV donosi više od 35 poboljšanja koja obuhvaćaju dizajn, tehnologiju i sigurnosne značajke, a pokreće ga dorađeni 1,0-litreni turbo motor snage 100 KS. Lansiranjem ovog modela, Renault cilja na najbrže rastući segment indijskog tržišta koji čini 50% prodaje svih SUV vozila.

Impresivna oprema za nisku cijenu

Ovo predstavljanje, prema Renaultu, označava ključan trenutak u transformaciji tvrtke usmjerenoj na indijsko tržište. Model zadržava svoju osnovu na platformi CMFA+, koja omogućuje prostranu kabinu s većom količinom prostora za koljena na stražnjim sjedalima i velikim prtljažnikom unutar segmenta.

Vanjski dizajn doživio je značajne promjene s novom, upečatljivom prednjom maskom, redizajniranim poklopcem motora te novim prednjim i stražnjim odbojnicima. Vozilo je opremljeno LED prednjim i stražnjim svjetlima, kao i LED svjetlima za maglu, a vanjski izgled zaokružuju 16-inčni aluminijski naplatci i zaštitne ploče podvozja.

Unutrašnjost je također unaprijeđena kako bi pružila premium iskustvo. Ističe se nova dvobojna armaturna ploča, ventilirana sjedala presvučena umjetnom kožom te poboljšana zvučna izolacija kabine. Udobnost putnika dodatno je osigurana ventilacijskim otvorima za stražnja sjedala i poboljšanim protokom zraka.

Performanse i napredna sigurnost

Pod haubom nalazi se 1,0-litreni turbo benzinski motor koji razvija 100 KS i 160 Nm okretnog momenta. Za kupce koji traže pristupačniju opciju, dostupan je i atmosferski motor sa 72 KS i 96 Nm okretnog momenta. Oba motora spremna su za E20 gorivo. Kupci mogu birati između 5-stupanjskog ručnog mjenjača, automatiziranog Easy-R AMT mjenjača i naprednog X-Tronic CVT mjenjača.

Sigurnost je podignuta na novu razinu, pa tako novi Kiger sada standardno nudi 21 sigurnosnu značajku u svim varijantama. Paket uključuje 6 zračnih jastuka, ESP, sustav kontrole proklizavanja, pomoć pri kretanju na uzbrdici te Isofix priključke za dječje sjedalice. Tehnološki paket obuhvaća kameru s više pogleda, automatska prednja svjetla, senzore za kišu, 8-inčni zaslon osjetljiv na dodir s bežičnim povezivanjem za Android Auto i Apple CarPlay te premium 3D Arkamys zvučni sustav.

Cijena u Indiji kreće već od oko 6.100 eura za osnovni pa do 11.000 eura za najopremljeniji model – pa je prava šteta da se takav automobil neće naći i na nekom nama bližem tržištu.



