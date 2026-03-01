Rijedak biser iz Molsheima: La Perle Rare je najposebniji Bugatti Mistral dosad

Bugatti je u sklopu programa "Sur Mesure" predstavio unikatno remek-djelo, personalizirani roadster koji slavi završetak ere legendarnog W16 motora uz neviđenu razinu ručne izrade i finiša

Autonet.hr nedjelja, 1. ožujka 2026. u 05:38

Francusko-hrvatski proizvođač luksuznih automobila Bugatti otkrio je svoj najnoviji unikatni projekt, W16 Mistral "La Perle Rare" (u prijevodu "rijedak biser"). Ovaj automobil predstavlja vrhunac Bugattijevog programa "Sur Mesure", namijenjenog najzahtjevnijim klijentima koji traže potpunu personalizaciju i izradu svakog detalja "po mjeri".

Projekt je začet nakon susreta Bugattijevog voditelja tog odjela Jasche Strauba s klijentom na Pebble Beachu 2023. godine, a rezultat je vozilo koje nije samo tehnološko čudo, već i personalizirano umjetničko djelo inspirirano temom bisera. Dizajn eksterijera temelji se na prepoznatljivom Bugattijevom stilu "Vagues de Lumière" (Valovi svjetlosti), koji simulira odraze svjetla na karoseriji.

Za ovaj specifični model razvijene su potpuno nove nijanse boja – mješavina tople bijele i posebne zlatne boje prožete pravim zlatom. Postupak lakiranja trajao je stotinama sati, a uključivao je iznimno precizno ručno nanošenje zaštitnih traka kako bi se postigli savršeni prijelazi između boja. U konačnici je dobiven potpuno jedinstven izgled koji podsjeća na biser, a mi bismo rekli da pomalo izgleda i kao – "produžena s mlijekom".

Simbioza zlata i karbona

Unutrašnjost vozila prati vanjsku estetiku, stvarajući neprekinuti dijalog između eksterijera i interijera. Kabinom dominiraju elementi od ugljičnih vlakana lakiranih u bijelu boju, dok su detalji poput šavova, amblema i posebnih gravura izvedeni u zlatnim tonovima. Posebna pažnja posvećena je detaljima poput ambijentalnog osvjetljenja i poliranog aluminija, koji dodatno naglašavaju luksuzni karakter ovog roadstera.

Kao posveta povijesti marke, u unutrašnjosti se nalazi motiv "Plešućeg slona", djelo Rembrandta Bugattija, brata osnivača tvrtke Ettorea. Ovaj simbol, tradicionalno povezan s najekskluzivnijim modelima poput Type 41 Royale, ovdje je uklopljen u ručicu mjenjača. Dodatnu ekskluzivnost potvrđuje i vlastoručni potpis dizajnera Jasche Strauba, koji se pojavljuje na nekoliko mjesta na vozilu, uključujući motorni prostor i stražnje krilo.

Dizajn, ali i performanse

Ispod unikatne školjke nalazi se poznati 8,0-litreni W16 motor s četiri turbopunjača, koji razvija čak 1.600 konjskih snaga. Snaga se prenosi na sve kotače putem sedmerostupanjskog mjenjača s dvostrukom spojkom, omogućujući ubrzanje od 0 do 100 km/h za samo 2,4 sekunde. Iako je tehnički sposoban doseći brzinu veću od 450 km/h, roadster je za cestovnu upotrebu elektronički ograničen na 380 km/h.

Ovaj model ujedno označava i posljednje poglavlje za W16 motor u otvorenoj verziji karoserije. Svaki od 99 planiranih primjeraka Mistrala ima početnu cijenu od pet milijuna eura, no zbog opsežnih personalizacija i korištenja plemenitih materijala, vrijednost primjerka "La Perle Rare" vrlo vjerojatno značajno premašuje taj iznos.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi