Rijedak biser iz Molsheima: La Perle Rare je najposebniji Bugatti Mistral dosad

Bugatti je u sklopu programa "Sur Mesure" predstavio unikatno remek-djelo, personalizirani roadster koji slavi završetak ere legendarnog W16 motora uz neviđenu razinu ručne izrade i finiša

Francusko-hrvatski proizvođač luksuznih automobila Bugatti otkrio je svoj najnoviji unikatni projekt, W16 Mistral "La Perle Rare" (u prijevodu "rijedak biser"). Ovaj automobil predstavlja vrhunac Bugattijevog programa "Sur Mesure", namijenjenog najzahtjevnijim klijentima koji traže potpunu personalizaciju i izradu svakog detalja "po mjeri".

Projekt je začet nakon susreta Bugattijevog voditelja tog odjela Jasche Strauba s klijentom na Pebble Beachu 2023. godine, a rezultat je vozilo koje nije samo tehnološko čudo, već i personalizirano umjetničko djelo inspirirano temom bisera. Dizajn eksterijera temelji se na prepoznatljivom Bugattijevom stilu "Vagues de Lumière" (Valovi svjetlosti), koji simulira odraze svjetla na karoseriji.

Za ovaj specifični model razvijene su potpuno nove nijanse boja – mješavina tople bijele i posebne zlatne boje prožete pravim zlatom. Postupak lakiranja trajao je stotinama sati, a uključivao je iznimno precizno ručno nanošenje zaštitnih traka kako bi se postigli savršeni prijelazi između boja. U konačnici je dobiven potpuno jedinstven izgled koji podsjeća na biser, a mi bismo rekli da pomalo izgleda i kao – "produžena s mlijekom".

Simbioza zlata i karbona

Unutrašnjost vozila prati vanjsku estetiku, stvarajući neprekinuti dijalog između eksterijera i interijera. Kabinom dominiraju elementi od ugljičnih vlakana lakiranih u bijelu boju, dok su detalji poput šavova, amblema i posebnih gravura izvedeni u zlatnim tonovima. Posebna pažnja posvećena je detaljima poput ambijentalnog osvjetljenja i poliranog aluminija, koji dodatno naglašavaju luksuzni karakter ovog roadstera.

Kao posveta povijesti marke, u unutrašnjosti se nalazi motiv "Plešućeg slona", djelo Rembrandta Bugattija, brata osnivača tvrtke Ettorea. Ovaj simbol, tradicionalno povezan s najekskluzivnijim modelima poput Type 41 Royale, ovdje je uklopljen u ručicu mjenjača. Dodatnu ekskluzivnost potvrđuje i vlastoručni potpis dizajnera Jasche Strauba, koji se pojavljuje na nekoliko mjesta na vozilu, uključujući motorni prostor i stražnje krilo.

Dizajn, ali i performanse

Ispod unikatne školjke nalazi se poznati 8,0-litreni W16 motor s četiri turbopunjača, koji razvija čak 1.600 konjskih snaga. Snaga se prenosi na sve kotače putem sedmerostupanjskog mjenjača s dvostrukom spojkom, omogućujući ubrzanje od 0 do 100 km/h za samo 2,4 sekunde. Iako je tehnički sposoban doseći brzinu veću od 450 km/h, roadster je za cestovnu upotrebu elektronički ograničen na 380 km/h.

Ovaj model ujedno označava i posljednje poglavlje za W16 motor u otvorenoj verziji karoserije. Svaki od 99 planiranih primjeraka Mistrala ima početnu cijenu od pet milijuna eura, no zbog opsežnih personalizacija i korištenja plemenitih materijala, vrijednost primjerka "La Perle Rare" vrlo vjerojatno značajno premašuje taj iznos.