Robotaksiji najbrže stižu u Kinu i SAD, Europa će zaostajati

BCG procjenjuje da bi do 2035. godine svjetskim metropolama moglo prometovati i do tri milijuna autonomnih taksija, pri čemu će Kina i SAD predvoditi rast

Autonomni taksiji mogli bi do sredine sljedećeg desetljeća postati uobičajen prizor na ulicama najvećih svjetskih metropola, no tempo njihova širenja bit će izrazito neujednačen. Dok će Kina i Sjedinjene Američke Države predvoditi tranziciju, Europa će, prema procjenama, kaskati zbog regulacija i visokih troškova.

Prema analizi konzultantske kuće Boston Consulting Group (BCG), do 2035. godine u svjetskim bi gradovima moglo prometovati najmanje 700.000, a u optimističnijem scenariju i do tri milijuna potpuno autonomnih robotaksija. Najveći dio flote očekuje se u Kini (oko 850.000 vozila), zatim u SAD-u (oko 350.000), dok bi Europa mogla dosegnuti približno 120.000 vozila.

Osim toga, istraživanje provedeno među više od 9.000 ispitanika pokazuje da je oko 60 posto kineskih potrošača već sada spremno koristiti usluge robotaksija. U SAD-u i Europi taj se udio trenutačno kreće između 30 i 35 posto.

BCG također procjenjuje da bi do 2030. prihvaćenost robotaksija u SAD-u mogla dosegnuti 60 posto, dok bi u Europi mogla premašiti 45 posto. Ključni faktori pritom više nisu tehnološka atraktivnost, već sigurnost, pouzdanost i niža cijena usluge u odnosu na klasične taksije.

Europa će, navodi se, sporije uvoditi robotaksije zbog fragmentiranog regulatornog okvira i viših operativnih troškova. Pokretanje komercijalne usluge u jednom američkom gradu može potrajati do dvije godine te zahtijevati ulaganja između 15 i 30 milijuna dolara.

Razlike u troškovima poslovanja bit će znatne. U Europi će početni operativni izdaci biti viši, ponajprije zbog skuplje energije i rada te strožih pravila. U Kini su troškovi, s druge strane, 30 do 50 posto niži zahvaljujući jeftinijoj tehnologiji i nižim troškovima rada.

Što se tiče dugoročne prognoze, analitičari BCG-a predviđaju da bi u gospodarski razvijenijim gradovima robotaksiji mogli preuzeti između 55 i 85 posto svih gradskih putovanja. Unatoč tome, privatni automobili neće nestati, osobito u sredinama gdje nema zona niskih emisija ili skupog parkiranja. U takvim će sredinama osobno vozilo i dalje ostati dominantan oblik prijevoza.