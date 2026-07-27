Škoda proizvela milijunti Karoq

Uz objavu da je proizvela milijunti primjerak Karoqa, Škoda je potvrdila da već radi na njegovu nasljedniku, koji će biti predstavljen krajem 2027. ili početkom 2028. godine

Škoda je proizvela milijunti primjerak Karoqa u tvornici Kvasiny u Češkoj. Jubilarni automobil opremljen je 1,5-litrenim TSI motorom snage 110 kW, a izrađen je u sivoj boji Graphite Grey.

Karoq je predstavljen 2017. godine, a trenutačno se prodaje na približno 60 tržišta. Prema podacima proizvođača, riječ je o trećem najprodavanijem SUV-u u Škodinoj ponudi, koja danas obuhvaća devet SUV modelskih linija.

Foto: Škoda

Model je četiri godine nakon predstavljanja dobio redizajn, a u ponudi su benzinski motori 1.0 TSI, 1.4 TSI, 1.5 TSI i 2.0 TSI te 2.0 TDI dizelski motor. Raspon snage iznosi od 85 do 140 kW, a ovisno o izvedbi dostupan je prednji ili pogon na sva četiri kotača. Automatski mjenjač odabire 73 posto kupaca, dok se 27 posto odlučuje za ručni. Najveća tržišta Karoqa su Njemačka, Češka i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Tijekom proizvodnog vijeka Karoq je osvojio nekoliko priznanja, među kojima su Red Dot nagrada za dizajn proizvoda, titula češkog automobila godine 2018. te nagrada za obiteljski SUV s najboljim omjerom cijene i vrijednosti na izboru What Car? Awards 2023.

Škoda je ujedno potvrdila da radi na nasljedniku Karoqa. Njegovo predstavljanje planirano je za kraj 2027. ili početak 2028. godine.