Škoda Vision O: Spoj tradicije i visoke tehnologije u Octaviji budućnosti

Škoda je predstavila nedavno najavljeni koncept Vision O, studiju koja demonstrira evoluciju karavanskih modela u pogledu dizajna, tehnologije i korisničkog iskustva. Uz to što donosi atraktivan izgled, naglasak je čvrsto stavljen na svakodnevnu upotrebljivost i održivost. Ovim konceptom Škoda, koja je trenutno europski lider u prodaji karavana, potvrđuje svoju strategiju prema kojoj će ovi svestrani modeli ostati ključan dio njihove ponude i u budućnosti.

Dizajn u službi funkcionalnosti

U tom planu da ne odustanu od karavana, Vision O predstavlja sljedeću fazu razvoja. Koncept je zamišljen kao višenamjensko vozilo za široku bazu kupaca, zadovoljavajući potrebe obiteljskih i poslovnih korisnika. "Naša predanost kupcima, koji nam vjeruju kao liderima u karavanskom segmentu od 2016., potiče nas da isporučimo Vision O: spoj inovativnog dizajna, više od 650 litara prtljažnog prostora, mogućnosti autonomne vožnje i intuitivnog AI asistenta", poručio je Klaus Zellmer, izvršni direktor tvrtke.

Vanjski dizajn vozila privlači pažnju svojom odvažnom pojavom. Evolucija "Modern Solid" jezika donosi novu prednju masku "Tech-Loop", koja sve prednje elemente integrira u vizualno slovo "O", izravno se referirajući na ime koncepta. Osvijetljeni prednji dio kombinacija je atraktivnog dizajna koji spaja estetiku i aerodinamiku. Sprijeda su integrirani aktivni zatvarači rešetke, dok posebni kanali usmjeravaju protok zraka oko kotača. Poklopac motora ima dva otvora koji pomažu smanjiti otpor zraka i istovremeno odvode kišnicu s vjetrobranskog stakla.

Elegantni profil vozila dodatno je naglašen kosom linijom krova i zakošenim stražnjim krajem, na kojem se ističu LED svjetla u obliku slova T, prepoznatljiv element novog dizajnerskog jezika. Posebnost je nova boja karoserije, koja stvara neobičan svjetlucavi efekt, mijenjajući nijansu od pješčano bež do plave, ovisno o svjetlu i kutu gledanja.

Praktičnost i održivost

Unutrašnjost Škode Vision O nastavlja s jednostavnošću i minimalizmom, s jakim fokusom na praktičnost. Uz izdašan prostor za putnike i prtljagu, s kapacitetom većim od 650 litara, nudi niz pametnih rješenja. Središnji dio je pregledna i intuitivna armaturna ploča monokromatske estetike, s potpuno novim pristupom korisničkom sučelju. Horizontalni zaslon pune širine integrira ključne informacije za vozača izravno u vidno polje, a može se prilagoditi individualnim preferencijama.

Umjetna inteligencija poboljšava upotrebljivost putem digitalnog asistenta "Laura", koji može upravljati funkcijama vozila, ali i zadacima poput zakazivanja sastanaka, predlaganja lokalnih aktivnosti ili čak pričanja priča djeci. Udobnost putnika poboljšana je cirkadijalnom rasvjetom koja prilagođava osvjetljenje kabine prirodnim dnevnim ciklusima. Naglasak je stavljen i na održivost, s opsežnom upotrebom recikliranih materijala. Sjedala su tako izrađena od 100% recikliranog poliestera, a nasloni za glavu od materijala Ultrasint TPU, čija proizvodnja ne stvara otpad.

Škoda Vision O konceptni je automobil bez detaljnih informacija o pogonu i ostalim karakteristikama, o čemu će se vjerojatno više doznati jednom kad on preraste u punokrvnu novu generaciju, nasljednika sadašnjeg modela Octavia. Naime, pri predstavljanju rečeno je tek da koncept podržava širok raspon mogućih pogonskih sklopova, s naglaskom na elektrifikaciju.