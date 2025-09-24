Sljedeći BMW X5 bit će njihov prvi model s čak pet pogonskih tehnologija

BMW Grupa najavila je da će, prvi put u svojoj povijesti, lansirati vozilo s pet različitih pogonskih tehnologija. Bit će to nadolazeći model X5, prvi koji će kupcima ponuditi izbor između baterijskog električnog pogona, plug-in hibrida, klasičnog benzinskog i dizelskog motora te kao šlag na vrhu, tehnologiju vodikovih gorivnih članaka.

Prema riječima Joachima Posta, člana Upravnog odbora za razvoj, vodik ima ključnu ulogu u globalnoj dekarbonizaciji, zbog čega je tvrtka predana daljnjem razvoju te tehnologije. Raznolikost proizvoda i pristup otvoren različitim tehnologijama strateški su faktori uspjeha za BMW Grupu, a širok portfelj pogonskih sustava postavlja temelje za uspješno ispunjavanje različitih zahtjeva i potreba kupaca diljem svijeta, kako sada tako i u budućnosti, ističu iz bavarske tvrtke.

Serijski model na vodik

Nakon uspješnog testiranja pilot-flote diljem svijeta, novi BMW iX5 Hydrogen stići će na tržište 2028. godine kao prvi serijski proizveden model BMW-a s pogonom na vodik. Novi BMW iX5 Hydrogen bit će tako pionir u svojoj klasi. Njegova pogonska tehnologija temelji se na trećoj generaciji sustava gorivnih članaka koju BMW Grupa razvija u suradnji s Toyotom. Tehnološki napredak u razvoju omogućit će ugradnju sustava kompaktnijeg dizajna, koji je snažniji i učinkovitiji, što će povećati domet i snagu vozila, sve uz smanjenje potrošnje energije.

Razvojni centri u Münchenu i tvornici BMW Grupe u Steyru već izrađuju prve prototipove, dok će ostale komponente pogonskog sustava dolaziti iz tvornice u Landshutu. Ovom prilikom javnost je dobila i prve službene fotografije nadolazećeg modela X5, doduše u kamuflaži, nastale tijekom testiranja izvedbe iX5 Hydrogen.

Širenje vodikove infrastrukture

Osim razvoja novog modela na vodik, BMW je aktivno uključen i u širenje mreže postaja za punjenje tim gorivom. Inicijativa HyMoS (Hydrogen Mobility at Scale) uspostavljena je kako bi se podržali ekosustavi vodika za mobilnost u suradnji s industrijskim i institucionalnim partnerima. Cilj je povećati ekonomsku isplativost mobilnosti na vodik objedinjavanjem potražnje za svim vrstama vozila, uključujući kamione, autobuse i osobne automobile – za što je širenje distribucijske mreže ključan korak. Pilot faza započela je podrškom postojećim ekosustavima u Njemačkoj i Francuskoj, što će poslužiti za prikupljanje iskustva, koje će se koristiti pri širenju mreže vodikovih punionica u ostalim zemljama.