Stellantis nakon skoro 30 godina oživljava Autobianchi

Gotovo tri desetljeća nakon gašenja, ime Autobianchi vraća se na posebnom izdanju Fiata Pandine. Iza svega stoji pametan pravni manevar Stellantisa kako bi sačuvao prava na povijesni brend

Iako je Stellantis nedavno najavio potpuno električnog nasljednika Fiata Pandine, čini se da aktualni model ima još nekoliko godina života. Proizvodnja se neće gasiti do kraja desetljeća, a Fiat ga planira ispratiti s posebnim izdanjem koje nosi ime izvučeno ravno iz prošlosti - Autobianchi.

Pravna bitka u pozadini priče

Zašto uskrsnuti brend koji je nestao prije gotovo 30 godina i staviti ga na platformu staru više od desetljeća? Odgovor leži u regulativama Europske unije o zaštitnim znakovima. Prema trenutnim pravilima, poznatim pod načelom "koristi ili izgubi" (eng. use it or lose it), proizvođač automobila koji aktivno ne koristi registrirani zaštitni znak na serijskom vozilu tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina riskira potpuni gubitak zakonskih prava na to ime. Puštanjem u prodaju verzije Pandine "Tributo Autobianchi", Stellantis zapravo resetira taj pravni sat, osiguravajući da komad talijanske baštine ostane pod njihovom kontrolom.

Ova strategija nije neuobičajena, a koliko može biti opasno zanemariti je, najbolje pokazuje slučaj Ferrarija. Slavni proizvođač je zbog nekorištenja izgubio ekskluzivna prava na zaštitni znak oblika svog kultnog modela 250 GTO. Dodatni pritisak stvorile su i glasine da je talijanska vlada razmatrala preuzimanje neaktivnih brendova u vlasništvu Stellantisa, poput Autobianchija i Innocentija, kako bi ih ponudila kineskim proizvođačima zainteresiranima za pokretanje proizvodnje u Italiji.

Aktualna Fiat Pandina Foto: Fiat

Pandina odjevena u retro ruho

Umjesto da Autobianchi oživi kao samostalni brend, Stellantis je odlučio njegovu značku postaviti na jednog od najdugovječnijih modela u Fiatovoj ponudi. Špijunski fotografi talijanskog časopisa Quattroruote nedavno su snimili teško kamuflirani prototip Pandine na čijim se stražnjim vratima jasno vidi natpis "Tributo Autobianchi".

Neočekivani brending ukazuje na posebno izdanje koje će igrati na kartu nostalgije. Model se temelji na robusnoj Pandina Cross verziji, s obiljem plastičnih obloga oko karoserije. Očekuje se da neće biti nikakvih mehaničkih promjena u odnosu na standardni model, kako navodi Carscoops. To znači da će ispod poklopca motora biti poznati blago-hibridni jednolitreni trocilindarski Firefly motor koji razvija 69 konjskih snaga. Snaga se prenosi na prednje kotače putem šesterostupanjskog ručnog mjenjača.

Izmjene će stoga biti isključivo estetske prirode. Moguće je da će uključivati nove ukrasne elemente na prednjem braniku, drugačije aluminijske naplatke i vintage bež-smeđu nijansu koja podsjeća na staru paletu boja Autobianchija. Očekuje se i da će unutrašnjost dobiti posebnu pažnju, vjerojatno s retro detaljima i novim materijalima.