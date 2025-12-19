Sudjelujete s nama u detaljnom testu kineskog modela Omoda 9

Riječ je o najprestižnijem modelu koji broji gotovo 4,8 metara, a od opreme ima sve potrebno te uz plug-in hibridnu tehnologiju stoji 47.990 eura

Ovo je najava jednog malo drukčijeg testa. Zašto drukčijeg? Zato što ga pripremamo tako da obilazimo Hrvatsku kako bi isprobali sve bitne stvari novog kineskog modela na našem tržištu. Poznato je kako je prije nekoliko mjeseci najavljena prodaja novih kineskih brendova u Hrvatskoj - Jaecoo i Omoda. Jaecoo je krenuo s modelom 7 u benzinskom i plug-in izdanju, dok je Omoda krenula s modelom 5 koji se pored 1,6-litrenog benzinskog izdanja može odabrati i u potpuno električnom izdanju. Riječ je o gotovo 4,5 metara dugom SUV modelu, a koji, ovisno o razini opreme, stoji od 24 do 27 tisuća eura, odnosno 32 do 35 tisuća eura govorimo li o EV modelu.

Ivan Cvetković

Ovih dana u prodaju stiže još veći, gotovo 4,8 metara dugačak model Omoda 9, a koji upravo testiramo na domaćim prometnicama. Cilj nam je obići sve gradove u kojima imaju prodajno-servisne centre, i to tako da to napravimo samo s jednim punim rezervoarom goriva te pojedinim nadopunjavanjem baterije. Baterije? Da, jer je riječ o plug-in izdanju opremljenom baterijom od čak 34 kWh. Puni naziv modela je - Omoda 9 SHS Ultra 1,5T-GDI DHT 4WD.

Uskoro donosimo više detalja, a u testiranju, odnosno detaljnom izvještaju možete sudjelovati i vi. Kako? Na Facebook ili Instagram profilu Autoneta, ispod storija vezanih uz ovaj test možete postavljati pitanja koja se odnose na model Omoda 9. Odgovore donosimo u testu.