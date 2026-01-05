SUV-ovi čine gotovo 60 posto prodaje novih automobila u Europi

Maleni gradski automobili dugo su dominirali europskim cestama, no u posljednjih pet godina, broj SUV-ova doživio je pravu eksploziju. Brojke to i potvrđuju, jer SUV-ovi sada čine više od polovice svih novih automobila prodanih diljem Europe, što je nagli porast u odnosu na stanje od prije samo nekoliko godina, velikim dijelom zahvaljujući popularnim crossoverima poput VW T-Roca i Toyote Yaris Cross.

Ono što se promijenilo nisu samo preferencije kupaca, već i sama percepcija. Europljani su se nekada podsmjehivali Amerikancima zbog njihove opsesije SUV-ovima i kamionetima, ali ta su vremena prošla. SUV-ovi se više ne smatraju rastrošnim i nezgrapnim vozilima, već praktičnim i gradskim opcijama sa širom privlačnošću. Veliki brendovi poput Volkswagena, Renaulta, Forda i Toyote preoblikovali su segment s kompaktnim modelima koji su blago povišeni i izgledaju robusnije, a ipak se bez problema uklapaju u urbana okruženja koja su nekoć pripadala malim hatchbackovima.

Brojke koje potvrđuju dominaciju

Prema izvješću koje prenosi Autonews, podaci o prodaji otkrivaju da su još 2020. godine SUV-ovi držali zdravih 41 posto ukupnog europskog tržišta. Ta se brojka u međuvremenu popela na nevjerojatnih 59 posto. Kako sve više ljudi kupuje SUV-ove i crossovere, tako se smanjuje broj onih koji preuzimaju ključeve malog hatchbacka ili limuzine. Dok su hatchbackovi 2020. godine držali 35 posto europskog tržišta, taj je udio do 2025. pao na svega 23,9 posto. U pogledu volumena, to je dramatičan pad s 4,2 milijuna na samo 2,9 milijuna prodanih primjeraka.

Unatoč ukupnom padu prodaje u segmentu, nekolicina hatchbackova i dalje privlači snažnu potražnju. Renault Clio, VW Golf i Dacia Sandero ostaju iznimno popularni, a očekuje se da će upravo Sandero završiti 2025. kao najprodavaniji novi automobil u regiji. Uspjeh Sandera velikim dijelom leži u njegovoj pristupačnosti. S cijenom koja u Njemačkoj počinje ispod 13.000 eura, postao je prvi izbor za kupce usmjerene na vrijednost za novac. Prodaja mu je porasla sa 168.443 jedinica u 2020. na više od 225.000 do studenog prošle godine, čime je na putu da drugu godinu zaredom postane najprodavaniji europski model.

Dacia Sandero Foto: Dacia

Stradale i limuzine i karavani

Tržišni udio limuzina također je u padu, s 4,7 posto u 2020. na samo 3,5 posto u 2025. godini. Iako je te godine prodano 565.244 primjerka, očekuje se da će ukupan broj pasti na oko 426.000 kada se potvrde konačne brojke za 2025. godinu. Najprodavanija limuzina prošle godine vjerojatno će biti Tesla Model 3 sa 76.079 prodanih jedinica, što ga stavlja više od 37.300 ispred drugoplasiranog Mercedes-Benza CLA. Jedina iznimka ovom trendu je Rumunjska, gdje limuzine i dalje čine 15,4 posto tržišta novih automobila, daleko više nego bilo gdje drugdje u Europi.

Rastuća potražnja za SUV-ovima uzela je danak i među karavanima. Tržišni udio ovih modela pao je s 10,2 posto prije pet godina na 7,1 posto u 2025. Dugogodišnji favoriti poput Škode Octavije i VW Passata posebno su pogođeni jer se sve više kupaca odlučuje za SUV-ove umjesto tradicionalnih karavana. Među SUV-ovima, najuspješniji model u 2025. bio je VW T-Roc sa 192.245 prodanih primjeraka. Slijede ga VW Tiguan (180.683), Toyota Yaris Cross (174.567), Peugeot 2008 (160.104) i Dacia Duster, koja je pronašla 157.004 nova vlasnika.