Sve je više detalja o nadolazećem redizajnu Opel Astre

Iako SUV modeli i dalje dominiraju prodajnim ljestvicama, Opel ne odustaje od klasičnog kompakta. Redizajn šeste generacije donosi novi vizualni potpis, moderniziranu unutrašnjost i zadržava široku paletu pogona, uključujući dizelske i potpuno električne opcije

Nakon što je sestrinski brend osvježio Peugeot 308, grupacija Stellantis sada fokus prebacuje na ažuriranje Opel Astre, izravnog konkurenta vječnom vladaru segmenta, VW Golfu. Prema informacijama koje prenosi portal Carscoops, nova iteracija donosi ključna vizualna i tehnološka poboljšanja kako bi model ostao relevantan.

Šesta generacija Astre (L), lansirana 2021. godine, označila je potpuni raskid s GM prošlošću, usvojivši po prvi put Stellantisovu arhitekturu. Četiri godine kasnije, stiglo je vrijeme za redoviti facelift sredinom životnog ciklusa, čiji je cilj učvrstiti poziciju modela uz sve širu ponudu SUV-ova iz Rüsselsheima.

Najave sugeriraju evoluciju, a ne revoluciju u dizajnu, s fokusom na prednji dio vozila. Prepoznatljiva maska Opel Vizor sada bi trebala integrirati šire LED elemente koji uokviruju osvijetljeni "Blitz" logotip. Ovi elementi zajedno tvore ono što tvrtka naziva Opel Compass, dizajnerski potpis koji će krasiti sve nadolazeće modele brenda. Osim toga, očekuju se veći usisnici zraka na braniku i moderniji dizajn aluminijskih naplataka s dvobojnom završnom obradom, dok bi stražnji kraj trebao doživjeti tek suptilne korekcije branika radi boljih proporcija.

Nova Opel Astra Foto: Opel

Opel je potvrdio da će se redizajn, osim na klasičnu izvedbu s pet vrata, primijeniti i na karavansku verziju Sports Tourer. Izvršni direktor Florian Huettl najavio je "još oštriji i precizniji dizajn te inovativne tehnologije". Za vozače to vjerojatno znači revidirani digitalni kokpit s većim zaslonima, nove kombinacije materijala u interijeru te nadogradnju na najnovije sustave za pomoć u vožnji.

Nova Opel Astra Foto: Opel

Što se tiče pogonskih sklopova, očekuje se paritet s nedavno ažuriranim Peugeotom 308. Ponuda bi trebala uključivati 1,5-litreni turbodizel od 129 KS (96 kW), blagi hibridni 1,2-litreni turbobenzinac sa 143 KS (107 kW), plug-in hibrid snage 192 KS (143 kW) te potpuno električnu verziju koja razvija 156 KS (115 kW).

Službeno otkrivanje svih detalja očekuje se uskoro.