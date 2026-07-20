Svoj novi BMW moći ćete konfigurirati kroz razgovor s ChatGPT-jem

BMW je postao prvi proizvođač automobila koji putem novog dodatka ChatGPT-ju omogućuje prirodnu konverzacijsku usporedbu modela i konfiguraciju prije kupnje

Autonet.hr ponedjeljak, 20. srpnja 2026. u 11:57
📷 BMW, Autonet/AI
BMW, Autonet/AI

Bavarski proizvođač automobila BMW proširuje svoju digitalnu ponudu otvaranjem pristupa vlastitom konfiguratoru vozila izravno putem OpenAI-jeva chatbota ChatGPT. Koristeći novi BMW plugin, korisnici sada mogu voditi prirodan razgovor s tim popularnim alatom kako bi konfigurirali željeni automobil. Ova tehnologija kombinira dijaloške mogućnosti generativne umjetne inteligencije s BMW-ovom bazom znanja o proizvodima i konfiguracijama, a dostupna je na mobilnim uređajima i na stolnim računalima.

Dijalog umjesto izbornika

Umjesto postupne navigacije kroz komplicirane izbornike i podizbornike, korisnici u BMW pluginu svoje zahtjeve opisuju prirodnim jezikom – primjerice govore mu što žele u pogledu prostranosti, visine od tla, pogonskog sustava ili namjene vozila. Na temelju tih informacija sustav predlaže odgovarajuće modele i konfiguracije, što ujedno olakšava i usporedbu različitih varijanti. Preporuke se u svakom trenutku mogu prilagođavati i dodatno usmjeravati unutar samog razgovora.

Tijekom savjetovanja mogu se posebno uzeti u obzir čimbenici poput troškova održavanja, dinamike vožnje, boje, modela ili pogona na sve kotače. Intuitivna interakcija omogućuje jednostavnije definiranje složenih specifikacija, nakon čega se željena konfiguracija može otvoriti u službenom BMW konfiguratoru. Kupcima je također omogućen pregled već proizvedenih vozila na zalihi koja imaju slične specifikacije.

Izravan pristup bazi podataka

Sve preporuke koje ChatGPT daje u ovom slučaju temelje se na najnovijim podacima BMW konfiguratora. Ukoliko se pojave pitanja koja izlaze iz okvira te baze podataka, alat može pristupiti i najnovijim informacijama s Interneta, u mjeri u kojoj su relevantne funkcije dostupne i omogućene.

Pristup ovom alatu integriran je izravno u ChatGPT. Na mrežnoj stranici chatgpt.com dodatku se pristupa putem stavke "Plugins" u izborniku te pretraživanjem pojma "BMW". Na mobilnim uređajima pristup je identičan nakon prijave, odabirom opcije "Plugins" u glavnom izborniku.

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