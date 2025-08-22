Testiranje pomoći vozaču – stalne intervencije i slabo držanje trake

Američko-kanadska American Automobile Association (AAA) testirala je efikasnost sustava za pomoć vozaču na ulicama Los Angelesa – rezultati su očekivani – potrebna je stalna budnost vozača, a iz nekog razloga držanje vlastite kolniče trake (lane assist) je posebno problematično

Autonet.hr petak, 22. kolovoza 2025. u 15:50

Prema pisanju Ars Technice, Američko-kanadska American Automobile Association (AAA) testirala je efikasnost sustava pomoći vozaču (ADAS) na području Los Angelesa, „blagoslovljenog pouzdanim gustim prometom na autocestama“.

Testeri su izašli zajedno u jutarnjem i popodnevnom prometu radnim danima, pokrivajući iste rute. Vozila su vožena u prosjeku 550 km kroz 16 sati, s ADAS-om koji je upravljan prema korisničkom priručniku svakog vozila. A automobili su bili opremljeni kamerama i GPS-om.

Osim usporedbe kako ovi ADAS sustavi rade u stvarnom svijetu, AAA je htjela usporediti performanse nekih sposobnijih sustava koji omogućavaju vozačima da skinu ruke s volana, u odnosu na sustave koji zahtijevaju da vozači drže ruke na volanu.

U prosjeku, napredniji sustavi daju vozaču manje od 10 minuta mira u prometnoj gužvi – otkriveno je da su "značajni događaji" zabilježeni sustavima za snimanje podataka svakih 3,2 milje, ili 9,1 minuta, u prosjeku i 85 % tih događaja zahtijevalo je intervenciju vozača.

Najčešći događaj koji je zahtijevao intervenciju bio je automobil ispred koji se ugurao u vozačevu traku. Neadekvatno centriranje trake bio je sljedeći najčešći događaj, događajući se jednom svakih 11,3 milje ili 32,2 minute. Sedamdeset dva posto tih događaja također je zahtijevalo intervenciju. Nastavak nakon zaustavljanja dogodio se 71 put, od kojih je svaki zahtijevao da vozač djeluje. U 57 prilika, održavanje trake ili adaptivni tempomat se deaktivirao, a bilo je 43 slučaja kada testni automobil nije uspio adekvatno usporavati, od kojih je 70 posto zahtijevalo da vozač pritisne kočnice.

AAA je otkrila da su manje napredni sustavi koji su zahtijevali da vozač drži ruke na volanu doživjeli značajne događaje tri puta češće od sustava bez ruku. Sustavi bez ruku zahtijevali su intervenciju samo svakih 7,2 milje ili 20,1 minuta, dok su manje napredni sustavi zahtijevali intervenciju u prosjeku svakih 2,3 milje ili 6,7 minuta. AAA je također primijetila da su sustavi bez ruku rekli vozaču da vrati ruke na volan svakih 5,5 milja (ili 15,3 minuta) u prosjeku.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

KEF LSX II & II LT!

Akcija

Mali format, veliki zvuk

Doživite vrhunski Hi-Fi u kompaktnom dizajnu. KEF LSX II i LSX II LT nude besprijekoran bežični streaming, kristalno čist zvuk i moderan izgled koji se uklapa u svaki prostor. Sada uz posebnu akciju u Ronisu Velesajam.

Akcija

Prilagođeno HybridDigital UcD pojačalo.

Akcija

NAD C 379

2x80 W snage (do 300 W bridged), ESS SABRE DAC 32-bit/384kHz, MDC 2 utori za nadogradnje, MM Phono pretpojačalo, pojačalo za slušalice, HDMI eARC, digitalni ulazi i dva sub izlaza.

995 € 1.199 € Akcija

Klasičan, elegantan i ručno furnir.

Akcija

WHARFEDALE Super Denton

Trosistemski bookshelf zvučnik, woofer 165 mm Kevlar, midrange 50 mm, tweeter 25 mm, frekvencijski raspon 52 Hz–20 kHz, osjetljivost 87 dB, 6 Ω, snaga pojačala 25–120 W, max SPL 103 dB, MDF/iverica kabinet.

1.080 € 1.200 € Akcija

High-Fidelity KEF zvuk

Akcija

KEF LSX II LT

2x Uni-Q driver (19 mm HF, 115 mm LF/MF), snaga 2x100 W, raspon 54Hz–28kHz, max SPL 102 dB. Bežični streaming (AirPlay 2, Chromecast, BT 5.0, Spotify/Tidal Connect), ulazi HDMI ARC, optički, USB-C, Ethernet, izlaz za subwoofer.

799 € 999 € Akcija

Zabava koja traje cijelu noć.

Akcija

JBL PARTYBOX Stage 320

JBL PartyBox Stage 320, 240 W, 2×6,5" wooferi + 2×2,25" visokotonci, baterija do 18 h (punjenje 3 h), BT 5.4, AI Sound Boost, Auracast, TWS, ulazi za mikrofon i gitaru, IPX4, kotači i ručka, svjetlosni efekti, masa 16,5 kg.

569 € 589 € Akcija

Flagship noise-cancelling slušalice.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Bežične over-ear slušalice s Hybrid ANC-om, 40 mm driverima i BT 5.2 (aptX Adaptive/HD, AAC, SBC). Do 30 h baterije, brzo punjenje 15 min = 7 h, USB-C audio, 6 mikrofona za ANC i pozive. U paketu torbica i kabeli. Težina 320 g.

449 € 479 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi