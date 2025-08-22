Testiranje pomoći vozaču – stalne intervencije i slabo držanje trake

Američko-kanadska American Automobile Association (AAA) testirala je efikasnost sustava za pomoć vozaču na ulicama Los Angelesa – rezultati su očekivani – potrebna je stalna budnost vozača, a iz nekog razloga držanje vlastite kolniče trake (lane assist) je posebno problematično

Prema pisanju Ars Technice, Američko-kanadska American Automobile Association (AAA) testirala je efikasnost sustava pomoći vozaču (ADAS) na području Los Angelesa, „blagoslovljenog pouzdanim gustim prometom na autocestama“.

Testeri su izašli zajedno u jutarnjem i popodnevnom prometu radnim danima, pokrivajući iste rute. Vozila su vožena u prosjeku 550 km kroz 16 sati, s ADAS-om koji je upravljan prema korisničkom priručniku svakog vozila. A automobili su bili opremljeni kamerama i GPS-om.

Osim usporedbe kako ovi ADAS sustavi rade u stvarnom svijetu, AAA je htjela usporediti performanse nekih sposobnijih sustava koji omogućavaju vozačima da skinu ruke s volana, u odnosu na sustave koji zahtijevaju da vozači drže ruke na volanu.

U prosjeku, napredniji sustavi daju vozaču manje od 10 minuta mira u prometnoj gužvi – otkriveno je da su "značajni događaji" zabilježeni sustavima za snimanje podataka svakih 3,2 milje, ili 9,1 minuta, u prosjeku i 85 % tih događaja zahtijevalo je intervenciju vozača.

Najčešći događaj koji je zahtijevao intervenciju bio je automobil ispred koji se ugurao u vozačevu traku. Neadekvatno centriranje trake bio je sljedeći najčešći događaj, događajući se jednom svakih 11,3 milje ili 32,2 minute. Sedamdeset dva posto tih događaja također je zahtijevalo intervenciju. Nastavak nakon zaustavljanja dogodio se 71 put, od kojih je svaki zahtijevao da vozač djeluje. U 57 prilika, održavanje trake ili adaptivni tempomat se deaktivirao, a bilo je 43 slučaja kada testni automobil nije uspio adekvatno usporavati, od kojih je 70 posto zahtijevalo da vozač pritisne kočnice.

AAA je otkrila da su manje napredni sustavi koji su zahtijevali da vozač drži ruke na volanu doživjeli značajne događaje tri puta češće od sustava bez ruku. Sustavi bez ruku zahtijevali su intervenciju samo svakih 7,2 milje ili 20,1 minuta, dok su manje napredni sustavi zahtijevali intervenciju u prosjeku svakih 2,3 milje ili 6,7 minuta. AAA je također primijetila da su sustavi bez ruku rekli vozaču da vrati ruke na volan svakih 5,5 milja (ili 15,3 minuta) u prosjeku.