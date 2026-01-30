Toyota i šestu godinu zaredom najveći proizvođač automobila

Japanski div je u 2025. prodao rekordnih 11,3 milijuna vozila i dodatno povećao prednost nad Volkswagenom, unatoč trgovinskim ratovima i snažnoj konkurenciji električnih vozila iz Kine

Toyota je zadržala svoju titulu najvećeg svjetskog proizvođača automobila šestu godinu zaredom objavom rekordne prodaje unatoč trgovinskim previranjima i rastućoj konkurenciji.

Naime, globalna prodaja u 2025. godini, uključujući podružnice Daihatsu Motor i Hino Motors, porasla je za 4,6 posto u odnosu na prethodnu godinu, dosegnuvši 11,3 milijuna jedinica, objavila je tvrtka ovog četvrtka. Proizvodnja se popela za 5,7 posto na 11,2 milijuna vozila. Za usporedbu, ukupna prodaja Volkswagen grupe pala je za 0,5 posto na devet milijuna vozila, čime je jaz između dva vodeća svjetska proizvođača postao još veći.

Dominacija unatoč izazovima

Ovi brojevi pokazuju da je Toyota uspjela ostati na pravom putu unatoč trgovinskom ratu koji je vodio američki predsjednik Donald Trump i usponu kineskih proizvođača automobila. Globalni proizvođači automobila upozoravali su da se suočavaju s gubicima od više milijardi dolara zbog carina, što ih je prisililo na podizanje cijena, prebacivanje proizvodnje u SAD ili smanjenje proizvodnje.

Trump je inače uveo carinu od 15 posto na uvoz iz Japana, koja obuhvaća sve automobile i automobilske dijelove. Iako je Japan izbjegao još strmije namete, to je i dalje predstavljalo značajno povećanje u odnosu na prijašnje stope od 2,5 posto. Većina japanskih proizvođača pokušala je ublažiti udarac povećanjem proizvodnje u SAD-u, no kolektivno su ipak pretrpjeli gubitke od više milijardi eura.

Unatoč tome, prodaja Toyote i Lexusa u SAD-u zabilježila je rast od 8 posto, a proizvodnja je porasla za gotovo 10 posto, velikim dijelom zahvaljujući povratku popularnosti benzinsko-električnih hibrida. Ukupna prodaja u Japanu, koja čini oko 18 posto svjetskog ukupnog broja, porasla je za 12 posto.

Kinesko tržište i zaostatak u elektrifikaciji

Dok je Toyota bilježila uspjehe, njezini japanski konkurenti suočavali su se s poteškoćama. Globalna godišnja prodaja Honde pala je za 7,5 posto na 3,5 milijuna jedinica, što uključuje pad od čak 24 posto u Kini. Nissan je prodao oko 3,2 milijuna vozila, što je pad od 4,4posto u odnosu na prethodnu godinu.

Među svojim vršnjacima, Toyota je bila jedna od rijetkih koja je uspjela povratiti određenu stabilnost u Kini, gdje su domaći brendovi električnih vozila, predvođeni tvrtkom BYD-om, preuzeli veći dio najvećeg svjetskog tržišta osobnih vozila.

Prema izvještaju Bloomberg Businessa, BYD, koji je prošle godine pretekao Teslu Elona Muska kao najveći svjetski proizvođač električnih vozila, isporučio je 4,6 milijuna vozila u 2025. godini, od čega su gotovo polovica bila potpuno električna. Za razliku od toga, Toyota je prošle godine prodala tek nešto manje od 200.000 potpuno električnih vozila na baterije. Samo 4.227 jedinica isporučeno je kupcima u Japanu, gdje se takva vozila još uvijek nisu probila kao na drugim velikim tržištima.

Toyotina dominacija stoga se i dalje temelji na snazi njezinih hibridnih i tradicionalnih modela s unutarnjim izgaranjem