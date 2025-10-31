Toyota s novom markom Century napada najviše tržišne segmente

Toyota je na sajmu Japan Mobility Show 2025 službeno potvrdila da njihov Century postaje zaseban, ultraluksuzni brend. Ovim potezom, Century se kao marka pod krovom Toyote pozicionira iznad Lexusa i postat će vrhunac ponude japanskog proizvođača, s ambicijom da se natječe s tradicionalnim liderima na tržištu ultraluksuznih automobila kao što su Rolls-Royce ili Bentley. Budućnost nove marke predvodit će model Century Coupe, predstavljen kao koncept na sajmu.​​

Odluka o izdvajanju Centuryja u samostalnu marku potekla je od predsjednika uprave Akija Toyode. "Century nije samo još jedan brend unutar Toyota Motor Corporationa. Želimo ga njegovati kao brend koji donosi duh Japana – ponos Japana – u svijet", izjavio je Toyoda prilikom predstavljanja.

Iz povijesti u budućnost

Ime Century prisutno je od 1967. godine, kada je predstavljena luksuzna limuzina namijenjena prvenstveno japanskim dužnosnicima i carskoj obitelji.​ Ta je marka dugo bila rezervirana isključivo za japansko tržište, a druga od tri dosadašnje generacije ostala je upamćena kao jedina Toyota koja je ikad bila pokretana V12 motorom. Globalna ekspanzija započela je tek 2023. godine lansiranjem SUV modela, a sada, kao neovisni brend, Century ima cilj spojiti tradicionalnu japansku vještinu izrade s modernom tehnologijom. Simbol brenda je feniks, koji se, prema japanskoj mitologiji, pojavljuje samo kada u svijetu vlada mir.​

Konceptni Century Coupe predstavljen je kao predvodnik nove ere. Riječ je o coupeu s dvojim vratima i prostorom za samo dvije osobe, što predstavlja odmak od dosadašnjih limuzina i SUV-a. Vanjski izgled obilježava upečatljiva jantarna boja za koju Toyota tvrdi da se sastoji od čak 60 slojeva laka. Unutrašnjost je konfigurirana na jedinstven način – vozačevo sjedalo odvojeno je od ostatka kabine drvenom konzolom i svjetlosnom pregradom koja izgleda poput crvenih laserskih zraka.​

Dizajn i vizija

Dizajn interijera uključuje futuristički upravljač, digitalne instrumente i suvozačevo sjedalo pomaknuto daleko unatrag kako bi putnik uživao u maksimalnoj prostranosti. Zanimljivo je da koncept nema vanjske retrovizore ni stražnje vjetrobransko staklo. Iako ključni tehnički podaci, poput pogonskog sklopa i datuma izlaska na tržište, još nisu otkriveni, nagađa se da bi serijsku verziju mogao pokretati V6 plug-in hibridni sustav.​

Uz konceptni Coupe, na sajmu je prikazano još nekoliko vozila iz obitelji Century, uključujući sportsku GRMN verziju, "Tailor Made" izdanje SUV-a u potpuno crnoj boji te restaurirane klasične limuzine. Time je Toyota jasno pokazala da namjerava izgraditi Century kao marku koja će ponuditi najvišu razinu personalizacije i ekskluzivnosti, ciljajući sam vrh svjetskog automobilskog tržišta.​