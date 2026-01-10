Toyota Yaris s paketom opreme Mid+ spremna za 2026. godinu

Toyota osvježava svoj najprodavaniji europski model uvođenjem naprednije tehnologije i dizajnerskih poboljšanja u popularnom Mid+ paketu, uz zadržavanje vodeće hibridne učinkovitosti u klasi

Najavljeno je osvježenje četvrte generacije Toyote Yaris, koje će biti implementirano za 2026. godinu modela, čime japanska marka želi zadržati prodajni uspjeh tog modela u Europi. Yaris, predstavljen još 1999. godine, u 2024. godini bio je deseto najprodavanije vozilo na našem kontinentu sa 174.000 isporučenih primjeraka. Fokus nadolazećih promjena usmjeren je na kvalitetu, karakter i tehnološki napredak unutar segmenta kompaktnih gradskih automobila, poručuju iz Toyote.

Napredna Mid+ oprema

Aktualna ponuda nastavlja se temeljiti na provjerenom "dual-hybrid" pristupu koji kupcima nudi dva izbora pogonskih sustava. Dok Hybrid 115 osigurava visoke ekološke performanse, snažnija opcija Hybrid 130 donosi agilnije ubrzanje i dinamičnije iskustvo vožnje. Oba sustava razvijena su na platformi TNGA GA-B, koja se ističe u pogledu sigurnosti i iskoristivosti prostora u kompaktnoj klasi.

Poseban naglasak za 2026. godinu stavljen je na paket opreme Mid+, koji odabire oko 40% kupaca Yarisa. Ovaj je paket sada dodatno unaprijeđen novim vizualnim identitetom i bogatijom standardnom opremom. Osvježeni eksterijer krase novi mat crni aluminijski naplatci od 17", koji su zamijenili dosadašnje od 16", uz dodatak tamnih kromiranih matica. U unutrašnjosti su sjedala dobila sportskiji oblik, kvalitetnije tkanine te dodatne sive šavove u tri tona.

Osim estetskih promjena, Mid+ paket sada prvi put uključuje niz tehnologija za svakodnevnu praktičnost kao standardni dio opreme. To obuhvaća sustav pametnog ulaska u vozilo, pokretanje motora na gumb, bežično punjenje pametnih telefona i ambijentalno osvjetljenje kabine. Dodatno, u cijelu paletu modela Yaris uvodi se nova siva boja karoserije pod nazivom "Celestite Grey".

Unaprijeđeni Yaris nastavlja se proizvoditi u Europi, prilagođen potrebama lokalnih vozača i različitim preferencijama, što uključuje i sportski nastrojenu varijantu GR SPORT. Narudžbe za nadograđenu gamu Toyota Yaris bit će otvorene širom Europe tijekom prvog tromjesečja 2026. godine.