U Europu stiže Škodin SUV jeftiniji od Fabije?

Volkswagen razmatra mogućnost dovođenja jednog od svojih najjeftinijih SUV modela u Europu. Riječ je o modelu Škoda Kylaq koji se proizvodi i prodaje u Indiji po cijeni od 759.000 rupija, odnosno približno 6.800 eura.

Iako bi europska cijena, naravno, bila osjetno viša zbog troškova homologacije i prilagodbe regulativama, Kylaq bi i dalje mogao biti jeftiniji od aktualne Škode Fabije, čiji se početni model u Hrvatskoj može kupiti za nešto manje od 18.000 eura.

„Ako pogledate Fabiju i pokušate maksimalno smanjiti troškove, dalje ste blizu 20.000 eura. Kada pak pogledate cijenu Kylaqa, između ta dva modela postoji ogroman prostor za povoljniji automobil u europskoj ponudi“, izjavio je za Auto News izvršni direktor Škode, Klaus Zellmer.

Inače, Kylaq koristi MQB-A0 platformu prilagođenu povoljnijim modelima za tržišta u razvoju, a pokreće ga 1,0-litreni trocilindrični turbobenzinski motor sa 113 KS i 178 Nm okretnog momenta. Kupcima su dostupni ručni mjenjač sa šest stupnjeva prijenosa i automatski mjenjač.

Ako Kylaq uistinu stigne u Europu, Škoda će ga morati prilagoditi europskim sigurnosnim i ekološkim pravilima. Veća prodaja benzinskog SUV-a pritom bi mogla povećati prosječne CO2 emisije marke, zbog čega bi tvrtka morala dodatno pojačati prodaju električnih i plug-in hibridnih modela.