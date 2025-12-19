Ukrajinci pretvorili staru BMW ‘sedmicu’ u pokretni raketni lanser

Ukrajinska vojska modificirala je nekadašnju luksuznu limuzinu BMW E38 za ispaljivanje raketa

Autonet.hr petak, 19. prosinca 2025. u 17:02
Foto: Oružane snage Ukrajine

Ako ste mislili da je pretvaranje starog, rabljenog automobila u mobilni raketni sustav nešto što se viđa samo u filmovima poput Mad Maxa, razmislite ponovno. Ukrajinske snage u blizini Bahmuta učinile su upravo to, transformirajući BMW E38 u improvizirani višecijevni raketni lanser (VRS) montiranjem ubojitog hardvera na mjesto gdje se nekoć nalazio poklopac prtljažnika.

Rezultat je neobično, ali iznenađujuće učinkovito vozilo koje ispaljuje rakete, a zatim nestaje prije nego što neprijatelj uspije uzvratiti. Ova divlja prilagodba dolazi kao posljedica nedostatka standardne vojne opreme, zbog čega su se vojne jedinice morale okrenuti kreativnim rješenjima.

Kamuflaža i način djelovanja

Slike i videozapisi koji kruže društvenim mrežama prikazuju ovu neobičnu kombinaciju u akciji, nakon što je prvi put uočena krajem 2023. godine. Obojen u sivo-zelenu kamuflažu, automobil se stapa s okolinom, a njegove cijevi za lansiranje postavljene su vodoravno duž krova dok se kreće između položaja za paljbu.

Jednom kada tim odabere lokaciju, iz okvira lansera izvlače stabilizatore kako bi BMW ostao stabilan, okreću ručicu kako bi usmjerili cijevi prema nebu i sklanjaju se na sigurno prije nego što rakete polete. Cijeli sustav žrtvuje oklop za brzinu, omogućujući taktiku "udari i bježi" koja je ključna u modernom ratovanju gdje je brzo otkrivanje lokacije paljbe postalo norma.

Nije prva BMW prerada

Ideja o postavljanju raketnih lansera na civilna vozila nije posve nova u Ukrajini. Ranije improvizirane platforme uključivale su montiranje lansirnih cijevi na kamionete i laka vozila kako bi se pješačkim jedinicama pružila neizravna vatrena potpora kratkog dometa.

Ovo čak nije ni prvo oružje bazirano na BMW-u koje smo vidjeli u ukrajinskom ratu. Još 2022. godine, kako je izvijestio Carscoops, jedan kabriolet BMW Serije 6 doniran je i prenamijenjen postavljanjem teške strojnice u njegov prtljažnik

 

 



