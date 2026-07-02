Unikatni Bugatti Mistral Blanc Éternel s detaljima od porculana

Bugatti u suradnji s manufakturom KPM Berlin donosi unikatni model W16 Mistral Blanc Éternel, spajajući moderni digitalni dizajn s tradicijom ručne izrade i porculanskim detaljima

Autonet.hr četvrtak, 2. srpnja 2026. u 21:25

Unutar Bugattijevog programa za individualizaciju vozila "Sur Mesure" predstavljen je jedinstveni automobil W16 Mistral Blanc Éternel. Ovaj unikatni roadster spaja preciznost digitalnog oblikovanja s pedantnim ručnim radom i stoljetnim iskustvom u izradi porculana berlinske manufakture Königliche Porzellan-Manufaktur (KPM). Projekt ujedno označava i zatvaranje ere legendarnog Bugattijevog motora W16 kroz umjetnički osvrt na povijest dizajna ove marke.

Priča o ovom modelu seže 15 godina u prošlost, kada su Bugatti i KPM Berlin prvi put surađivali na modelu Veyron Grand Sport L'Or Blanc. Taj je automobil bio inspiriran porculanskom vazom talijanskog dizajnera Enza Marija, čije su plave linije na bijeloj podlozi potaknule Bugattijeve dizajnere da reflektirajuće linije svjetla, koje se koriste za provjeru nesavršenosti karoserije, trajno prenesu na vozilo. Novi projekt Blanc Éternel nastavlja tu tradiciju, ali s modernim pristupom prilagođenim novoj generaciji razvoja.

Digitalna estetika, ručni rad

Za razliku od starijih modela, W16 Mistral razvijen je potpuno digitalno, bez upotrebe glinenih modela. Njegov oblik definiran je mrežom preciznih digitalnih površina, a upravo te strukture, koje inače ostaju nevidljive javnosti, postale su temelj za vanjski izgled modela Blanc Éternel. Fine crne linije iscrtane preko čisto bijele karoserije mapiraju skrivenu geometrijsku logiku automobila, stvarajući oštar kontrast koji simbolizira vizualni jezik digitalnog modeliranja.

Iako je dizajn osmišljen digitalno, sama izvedba bila je isključivo ljudski rad. Majstori su ručno nanosili trake izravno na karoseriju kako bi precizno definirali linije prije lakiranja crnom bojom. Kontrast crne i bijele boje naglašava prepoznatljive elemente vozila, poput maske u obliku potkove, bočne C-linije i stražnjih svjetala u obliku slova X. Osim toga, na automobilu se nalaze i stvarni porculanski elementi s logotipom kraljevskog žezla manufakture KPM, što je zahtijevalo poseban inženjerski izračun budući da se porculan tijekom pečenja skuplja za 17%.

Luksuz u unutrašnjosti

Princip digitalnih linija prenesen je i u unutrašnjost vozila, gdje su crne linije ručno nanesene na bijelu kožu kabine, što je zahtijevalo razvoj potpuno novog postupka obrade. Putnici ovdje u kokpitu dolaze u izravan fizički dodir s pravim porculanom. Od tog su materijala izrađeni poklopci zvučnika, umeci na štitnicima za koljena, dijelovi ručice mjenjača, umetak na naslonu za ruku središnje konzole te prekidači za podizanje prozora.

Povodom obnove ovog partnerstva, KPM Berlin i Bugatti kreirali su i limitiranu kolekciju porculana inspiriranu ovim automobilom, koja uključuje modele šalica "To-Drive Cup" i "Aviator Cup" u dvije veličine. Kolekcija je ograničena na ukupno 1.000 ručno izrađenih komada, pa svi koji si ne mogu priuštiti automobil s porculanskim detaljima mogu imati barem djelić tog osjećaja – jednom kad navedene šalice stignu u prodaju.

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